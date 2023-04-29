بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت، يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الرجاء المغربي من أجل تأمين صعوده لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022 - 2023، حيث تقام المباراة ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

سيتم نشر البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء فور انطلاق المباراة عبر الفجر الرياضي

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بانتصار الأهلي بهدفين نظيفين بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

أحداث المباراة

أعلن مارسيل كولر، عن تشكيل الأهلي أمام الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي والرجاء ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس.

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معلق مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يعلق على مباراة الأهلي ضد الرجاء للمعلق التونسي رؤوف خليف.

توقيت مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي بدأ مشواره في البطولة من دور الـ32 "الدور الثاني" بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، وفاز عليه ذهابا في تونس، ثم كرر الفوز في الثاهرة بثلاثية دون رد.

في دور المجموعات وقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب صن داونز والهلال والقطن، وتمكن من حجز المركز الثاني برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الهلال صاحب نفس الرصيد من النقاط.

وبعد ذلك الأهلي في دور المجموعات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مواجهتين، مسجلا 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.