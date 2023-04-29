يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. YALLASHOOT

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر الان HD في مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاهلي والرجاء بث مباشر الان في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب المركب الرياضي محمد الخامس مباراة قوية تجمع بين فريقي الاهلي والرجاء بث مباشر الان HD في مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء

بينما يواجه فريق الاهلي نظيره فريق الرجاء بث مباشر الان HD في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر الان HD في دور ربع نهائي مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت موريتانيا، 9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين وفلسطين والصومال، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر

بينما تذاع مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر الان HD في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة بي إن سبورت 4، وعلي القناة المغربية بث أرضي.

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر الان HD في مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وهشام فرج.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء اليوم

نعرض لكم في هذه المقالة بث مباشر لمباراة فريق الأهلي ومنافسه فريق الرجاء اليوم، في إياب ربع النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

حيث يحتضن استاد المركب الرياضي محمد الخامس مباراة حاسمة ونارية حيث يلتقي فريق الأهلي مع منافسه فريق الرجاء اليوم، في إياب ربع النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء الآن

حيث تقام مباراة الأهلي والرجاء، في إياب ربع النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا، اليوم السبت الموافق 28 من شهر ابريل الحالي.

بينما تبث مباراة الأهلي والرجاء اليوم، في إياب ربع النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا، عبر قناة بي ان سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات دوري ابطال افريقيا.

معلق مباراة الأهلي والرجاء

بينما يقوم بالتعليق علي مباراة الأهلي والرجاء اليوم، في إياب ربع النهائي من ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا، المعلق رؤوف خليف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة:-

7:00 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا.

8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

10:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وقطر والبحرين والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن والكويت.

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.