مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شووت يوتيوب YALLASHOOT

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت ماتش كورة اون لاين YALLASHOOT، مباراة الأهلي والرجاء.. يبحث عشاق النادي الأهلي، عن الرياضية المغربية TNT تتيح بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، خلال هذا التوقيت باعتبارها إحدى القنوات الناقلة لهذا اللقاء العربي الخالص، المنتظر بين اثنين من أكبر الأندية داخل قارة إفريقيا، وهما فريقا الأهلي والرجاء، حيث يتطلع الملايين من المحبين والمتابعين لأقوى مباريات الساحرة المستديرة، إلى متابعة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم في دوري الأبطال.

كما أن مباراة الأهلي والرجاء، تعتبر لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمارد الأحمر، فعلى الرغم من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، إلا أنه لا بد على الأهلي تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، أو الخسارة بهدف دون مقابل على أقل تقدير، وذلك لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

وعلى الجانب الآخر، الإدارة واللاعبون التابعون لفريق الرجاء المغربي، قد أشاروا في عدد من التصريحات الصحفية، أنه لا بديل عن الفوز وإقصاء الأهلي خلال مباراة الأهلي والرجاء، وهو ما وصفه المدير الفني لفريق الرجاء، أنه ليس بالشئ الصعب، مشيرا إلى هزيمة الأحمر من صن داونز في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 بخماسية، هي أقرب مثال على كافة الاحتمالات الممكنة، مما يزيد من حماسية ومتعة مباراة الأهلي والرجاء اليوم بث مباشر.

ويقدم موقع الفجر الرياضي، جميع الخدمات والتسهيلات التي يتطلبها المتابعين والمشجعين، فيما يخص مباريات كرة القدم حول العالم، لذلك سوف نرصد في هذا التقرير، تردد قناة الرياضية المغربية TNT تتيح بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وكذلك موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم، والقنوات المفتوحة والمشفرة لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري الأبطال، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يبدأ به مدربي كلا الفريقين.

الرياضية المغربيةTNT تتيح بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تعرض الرياضية TNT، بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وذلك للجماهير المغربية بشكل مباشر ومجاني، حيث سينطلق البث المباشر لهذا اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية ولبنان والكويت وفلسطين والأردن، والساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي، والساعة 9:00 بتوقيت السودان وليبيا، بينما موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم، في دول المغرب والجزائر وتونس، سوف يكون في تمام الساعة 8:00 مساء.

ونجح الأهلي في تحقيق الانتصار، خلال مباراة الذهاب وذلك بأقدام لاعبيه محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، حيث سجل عبد المنعم الهدف الأول، برأسية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وذلك بعد عرضية حاسمة من الظهير الأيسر علي معلول، بينما أحرز الهدف الثاني حمدي فتحي، في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بعد نزوله بعدة دقائق كبديل في المباراة.

فرص الأهلي في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

يمتلك النادي الأهلي 4 فرص لضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وهي كما يلي في هذه النقاط:

تحقيق الفوز بأي نتيجة، وبأي فارق من الأهداف، يعني نجاح الأهلي في تخطي عقبة الدور ربع النهائي من دوري الأبطال. التعادل سواء سلبيا أو إيجابيا، تعتبر واحدة من الفرص المتاحة أمام الأهلي، للتأهل إلى الدور المقبل. الخسارة بفارق هدف وحيد، من فرص القلعة الحمراء في الصعود، باعتبار أن الأهلي متفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل. الفوز بركلات الترجيح، حيث أنه في حالة تساوي مجموع مباراتي الذهاب والإياب في عدد الأهداف، أي فوز الرجاء بنتيجة 2-0 أو 3-1، أو أي نتيجة بفارق هدفين لصالح الرجاء، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

فرص الرجاء في الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

بينما يمتلك الرجاء فرصتين فقط من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وهي كما يلي في النقاط التالية:

الفوز على الأهلي، بفارق أكثر من هدفين، يضمن للرجاء التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، أي بنتيجة 3-0 أو 4-1 أو أي نتيجة على نفس السياق. الصعود بركلات الترجيح، وذلك في حالة الفوز بفارق هدفين فقط على الأهلي، باعتبار أنه في هذه الحالة، تعتبر النتيجة تعادل بين الفريقين، وتحدد ضربات الجزاء الفريق الفائز لخوض لقاءات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على Arryadia TNT HD

وبشأن مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على Arryadia TNT HD، فإنها سوف تعرض من خلالها، باعتبارها قناة أرضية مغربية، ووفقا للوائح الكاف، يحق للفريق صاحب الأرض والجمهور، إذاعة بث مباشر للمباراة، بشكل حصري ورسمي للجماهير والمشجعين لديها، لذلك فإن قناة الرياضية المغربية، تعتبر هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم، في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وإليك الترددات المتاحة لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على Arryadia TNT HD.

تردد قناة Arryadia TNT HD تردد قناة الرياضية المغربية تردد قناة Arryadia TNT القمر الصناعي: يوتلسات 7 غرب التردد: 11513 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 القمر الصناعي: تنت هوت بيرد 13 شرق التردد: 10872 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 القمر الصناعي: عرب سات 26 شرق التردد: 12683 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم في دوري الأبطال

تعد مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية المشفرة، هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء اليوم، لجميع المتابعين المشتركين في الباقات الرياضية التي تعرضها سواء بشكل سنوي أو شهري، وذلك في نطاق الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أنها تعرض مباراة الرجاء ضد الأهلي بث مباشر، باعتبارها الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، ويمكن للمشتركين في خدماتها تنزيل تردد bein sport 4 التالي، لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

تردد bein sport 4 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ:3/2 مشفرة

تشكيل الأهلي أمام الرجاء

ينتظر أن يختار السويسري مارسيل كولر، تشكيل الأهلي اليوم أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، كالتشكيل الآتي:

وجاء تشكيل السويسري مارسيل كولر لمباراة الأهلي ضد الرجاء على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

تشكيل الرجاء أمام الأهلي

ينتظر أن يكون تشكيل الرجاء اليوم، أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: جمال حركاس - مروان هدهودي - محمود بنتايك - عبد الإله مدكور.

خط الوسط: روجيو أوهولو - محمد زريدة - محمد المكعازي - يسري بوزوق.

خط الهجوم: زكريا الهبطي - حمزة خابا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرجاء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

أسندت لجنة الحكام، بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة تحكيم مباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، إلى هذا الطاقم التحكيمي: