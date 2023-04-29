يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة، والمقامة على ملعب محمد الخامس معقل الفريق الأخضر.

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش مساءً.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

وانتهت مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على نظيره الأخضر، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفي مباراة اليوم بين الأهلي والرجاء المغربي يحتاج المارد الأحمر التعادل أو الفوز بأن نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل ضمان الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الفائز من لقاء الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في الدور قبل النهائي من عمر المسابقة.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لحسم مباراة الليلة لصالحه، والصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي من المسابقة، والمقامة على ملعب محمد الخامس معقل الفريق الأخضر.

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