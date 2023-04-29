بث مباشر مباراة الأهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا ، يسعى الأهلي لإنهاء مباراة ربع نهائي CAF دوري الأبطال مع الرجاء البيضاوي عندما يسافرون إلى المغرب لمباراة الإياب يوم السبت.

يتصدر الأهلي المواجهة 2-0 بعد فوزه في مباراة الذهاب نهاية الأسبوع الماضي والآن يحتاج فقط إلى تجنب الهزيمة للحفاظ على آماله في تحقيق النهائي الرابع على التوالي. سيقيم الفائز هنا مواجهة في دور الأربعة مع شبيبة القبائل الجزائري أو الترجي التونسي.

الرجاء لديه كل ما يفعله لأنهم لم يهزموا الفريق المصري أبدًا في ست مواجهات سابقة ويحتاجون للفوز بثلاثة أهداف واضحة وفي نفس الوقت التأكد من عدم حصول الأهلي على هدف حيوي خارج أرضه.

لا يزال قانون الأهداف خارج الأرض ساريًا في منافسة الأندية الأولى في إفريقيا. جاء الفريق المغربي إلى هذه المباراة في شكل باهت حيث فاز مرة واحدة فقط من آخر خمس مباريات.

هذا الفوز، ضد حسنية أغادير في كأس العرش، تم حسمه بركلات الترجيح بعد المباراة بالتعادل السلبي. ما تسبب في معاناتهم إلى حد كبير هو افتقارهم إلى الأهداف حيث سجلوا هدفين فقط من تلك المباريات الخمس ولم يسجلوا أي هدف في آخر أربع مباريات.

يأتي الأهلي إلى هذه المباراة واثقًا ليس فقط من تفادي الهزيمة من أجل التقدم بل الفوز بهذه المباراة مباشرة. فاز الشياطين الحمر بآخر ست مباريات، وهذا لم يجعلهم يتألقون في دوري أبطال أوروبا فحسب، بل جعلهم أيضًا يحافظون على صدارة الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى تأمين لقبهم الثاني هذا الموسم مع المصري.

وتغلب الأهلي على بيراميدز 2-1 ليرفع لقبه الثاني في الكأس المحلية في المواسم الثلاثة الماضية. فشل رجال مارسيل كولر مرة واحدة فقط في المواسم الستة السابقة في التقدم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكان هذا في موسم 2018/19 عندما تم إقصائهم على يد ماميلودي صنداونز.

قال لاعب وسط الأهلي مروان عطية، الخميس، إن فريقه لديه دافع كبير للتغلب على منافسه المغربي، الرجاء البيضاوي، في دوري الأبطال ليحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة حيث يتنافس الفريق على لقبه القاري الحادي عشر.

الشياطين الحمر، الذين حصلوا على أفضلية في مباراة الذهاب بعد فوزه على الرجاء 2-0 في القاهرة الأسبوع الماضي، سيواجهون الفريق المغربي في مباراة الإياب بالمغرب يوم السبت.

مشاهدة الاهلي والرجاء بث مباشر

ومن جهة أخرى، لن يفرط الرجاء بسهولة في هذه المباراة على الرغم من الصعوبة البالغة التي تحظى بها، إذ لم يسبق أن هُزمة الأهلي إيابا بعدما كان متفوقا ذهابا، والأمر الأصعب أنه يحتاج إلى تسجيل ثلاثية من أجل التأهل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ووعد المدير الفني لفريق الرجاء بعمل كل ما يمكن لدى اللاعبين من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من أنياب الأهلي العنيد الذي كان متعثرا بشدة في المجموعات لكنه يستفيق دائما في النهايات ويصل للنهائي.

ويسعى الرجاء أن يلحق بجاره الوداد الرياضي المغربي الذي نجح في التأهل من سيمبا التنزاني الليلة الماضية في مباراة عصيب شهد فوز الأخير بضربات الجزاء الترجيحية بفضل براعة حارس المرمى وتواجد الآلاف من الجماهير لدعمه.

وأصبح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أحد أبرز المرشحين للحصول على لقب البطولة في هذه النسخة، ثاني فريق يصل إلى نصف النهائي بعدما تغلب على شباب رياضي بلوزداد الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

الرجاء والاهلي بث مباشر

وتمكن صن داونز الذي قهر الأهلي المصري بتحقيق نتيجة ثقيلة في دور المجموعات من تخطي عقبة شباب بلوزداد بأربعة أهداف مقابل واحد في الذهاب على أرض الفريق الجزائري ثم عاد وكرر الانتصار عليه إيابا بثنائية مقابل واحد فقط.

مباراة الرجاء والاهلي بث مباشر تجري بالتزامن مع لقاءات أخرى حاسمة في نفس الدور من دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره شبيبة القبائل الجزائري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس.