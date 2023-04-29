مشاهدة مباراة الاهلي ضد الرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي ضد الرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر ماتش الاهلي والرجاء اليوم السبت 29-4 ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 2023 والتي تقام على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب بحضور آلاف المشجعين.

وتنطلق مواجهة الاهلي والرجاء المغربي بث مباشر في تمام الساعة العاشرة مساء في مصر وفلسطين بالتوقيت الصيفي الجديد وكذلك السعودية والكويت وقطر والعراق ولبنان وسوريا والأردن، الثامنة في تونس والمغرب والجزائر وغيرهم.

ويامل الأهلي المصري في الحفاظ على تفوقه بنتيجة الذهاب التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، حيث انتصر بثنائية نظيفة وسوف يعمل جاهدًا من أجل الحفاظ عليها بكل ما لديهم من قوة وإمكانيات فريدة رغم العثرات والصعوبات.

مشاهدة الاهلي والرجاء بث مباشر

ومن جهة أخرى، لن يفرط الرجاء بسهولة في هذه المباراة على الرغم من الصعوبة البالغة التي تحظى بها، إذ لم يسبق أن هُزمة الأهلي إيابا بعدما كان متفوقا ذهابا، والأمر الأصعب أنه يحتاج إلى تسجيل ثلاثية من أجل التأهل.

ووعد المدير الفني لفريق الرجاء بعمل كل ما يمكن لدى اللاعبين من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من أنياب الأهلي العنيد الذي كان متعثرا بشدة في المجموعات لكنه يستفيق دائما في النهايات ويصل للنهائي.

ويسعى الرجاء أن يلحق بجاره الوداد الرياضي المغربي الذي نجح في التأهل من سيمبا التنزاني الليلة الماضية في مباراة عصيب شهد فوز الأخير بضربات الجزاء الترجيحية بفضل براعة حارس المرمى وتواجد الآلاف من الجماهير لدعمه.

وأصبح فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي أحد أبرز المرشحين للحصول على لقب البطولة في هذه النسخة، ثاني فريق يصل إلى نصف النهائي بعدما تغلب على شباب رياضي بلوزداد الجزائري في مباراتي الذهاب والإياب.

الرجاء والاهلي بث مباشر

وتمكن صن داونز الذي قهر الأهلي المصري بتحقيق نتيجة ثقيلة في دور المجموعات من تخطي عقبة شباب بلوزداد بأربعة أهداف مقابل واحد في الذهاب على أرض الفريق الجزائري ثم عاد وكرر الانتصار عليه إيابا بثنائية مقابل واحد فقط.

مباراة الرجاء والاهلي بث مباشر تجري بالتزامن مع لقاءات أخرى حاسمة في نفس الدور من دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره شبيبة القبائل الجزائري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس.

دوري أبطال إفريقيا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وأنهى الأهلي دور المجموعات في المركز الثاني لمجموعته خلف صن داونز وأوقعته قرعة دور الثمانية مع فريق الرجاء الرياضي المغربي.

ويملك الأهلي أكثر من سيناريو اليوم يمنحه بطاقة الصعود لدور الثمانية منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين بشرط تسجيل الأهلي كأن يخسر الأهلي مثلًا بنتيجة 3-1 أو 4-2.

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر

بينما تذاع مباراة الاهلي والرجاء في دور ربع نهائي من منافسات مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم م

وسم 2023، عبر قناة بي إن سبورت 4، وعلي القناة المغربية بث أرضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي والرجاء في مسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلقين الرياضيين رؤوف خليف وهشام فرج.

تشكيل الاهلي المتوقع امام الرجاء المغربي