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مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا، صراع متجدد يجمع بين العملاقين في قمة هذا الدور من البطولة، فكلاهما يبحث عن الفوز وحسم التأهل للدور المقبل وبالأخص صاحب الأرض الذي يريد تعويض خسارته في الإياب ومصالحه جمهوره.

وكان الرجاء الرياضي قد خسر من الأهلي المصري في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يظهر المارد الأحمر في الفترة الأخيرة بصورة مميزة للغاية، فهو استطاع الإطاحة بالخصم في الذهاب بهدفين ليعطي الفريق دفعة كبيرة وتحفيز لهذه الموقعة التي ستكون بالدار البيضاء اليوم وسط حشد كبير من جمهور الخصم.

ويعتبر سجل النادي المصري أمام الرجاء مميز في اللقاءات التيجمعت الفريقين في المغرب في الأدوار الإقصائية، إذ لم يتذوق الأهلي طعم الخسارة خلال آخر 21 عامًا سوى مرة واحدة فقط كانت عام 2002م.

وتقابلا الأهلي المصري أمام الرجاء في نسخة 2022 بدور المجموعات ليخسر بهدفين لهدف، بينما في موسم 2005م انتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في دور المجموعات، وتقابل العملاقين في النسخة الماضية وتعادل الأهلي في المغرب بهدف لكل منهما ليتأهل للدور المقبل.

ويسعى المارد الأحمر الذي حضر لهذه الموقعة بتركيز تام وبحذر شديد للحفاظ على سجلة المميز، حيث عمل المدير الفني للأحمر مارسيل كولر بكل قوة في التدريبات لمحاولة دخول اللقاء بمعنويات عالية لتقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف الفوز والعبور لنصف النهائي لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

وفي نفس السياق، ستكون هذه الموقعة غاية في الأهمية بالنسبة للرجاء وضغط كبير بنفس الوقت على اللاعبين المطالبين بالانتصار لمصالحة جمهوره، كون الفريق يعتبر من أفضل الفرق هذا الموسم في دوري الأبطال وبالأخص في دور الإياب فهو لم يتلقى أي خسارة إلا في الدور الإقصائي بالذهاب أمام الأحمر.

واستعد الفريق المغربي لهذه الموقعة بكل قوة وحشد المدير الفني للرجاء منذب الكبير بجميع أسلحته الفتاكه لمحاولة اقتناص الفوز وقلب الطاولة على الأهلي من التأهل للدور المقبل، كون الفريق يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف فأكثر للعبور مباشرة بشرط عدم دخول أي هدف في مرماه، أو هدفين دون رد للجوء لركلات الترجيح.

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة، والمقامة على ملعب محمد الخامس معقل الفريق الأخضر.

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش مساءً.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

وانتهت مواجهة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد على نظيره الأخضر، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفي مباراة اليوم بين الأهلي والرجاء المغربي يحتاج المارد الأحمر التعادل أو الفوز بأن نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد من أجل ضمان الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الفائز من لقاء الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في الدور قبل النهائي من عمر المسابقة.

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لحسم مباراة الليلة لصالحه، والصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

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