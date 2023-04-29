بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي يلا شوت اليوم 29/4/2023 بدوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي يلا شوت اليوم 29/4/2023 بدوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقدم معلومات شاملة عن مباراة اليوم تتمضن: موعد مباراة الأهلي والرجاء، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي، تردد القناة الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي اليوم، مُعلق مباراة الأهلي ضد الرجاء، حكم مباراة الأهلي والرجاء، جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا في ربع النهائي اليوم، نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وماذا يحتاج الأهلي أو الرجاء لحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر الآن لحظة بلحظة في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا

يمكن متابعة أخبار مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر الآن لحظة بلحظة في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا من بداية المباراة وحتى إعلان نتيجة المباراة وتحليل المباراة من هنا:

بداية المباراة:

د2: إصابة مبكرة للاعب الرجاء محمد زريدة بعد اصطدام كرة ياسر إبراهيم في وجهه.

تشكيل الأهلي الرسمي اليوم لمواجهة نادي الرجاء المغربي

جاء تشكيل الأهلي الرسمي الذى أعلنه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى المباراة التى تجري علي ملعب مركب محمد الخامس فى المغرب كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

تشكيل الرجاء البيضاوي المغربي الرسمي اليوم لمواجهة النادي الأهلي المصري

جاء تشكيل الرجاء الرسمي الذى أعلنه منذر الكبير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي، لمواجهة الأهلي فى المباراة التى يستضيفها الرجاء اليوم كما يلي:

حارس المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: إسماعيل مقدم - مروان الهدهودي - جمال حركاس - محمود بنتايك

خط الوسط: روجي أهولو - محمد المكعازي - محمد زريدة

خط الهجوم: يسري بوزوق - نوفل الزرهوني - حمزة خابا.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

بدأ النادي الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32، وكانت نتيجة الأهلي ضد الإتحاد المنستيري التونسي هي الفوز في مباراتي الذهاب والعودة (1-0) و(3-0).

وجاءت مجموعة الأهلي في دور المجموعات للتكون من صن داونز والهلال والقطن، وجاء الأهلي في المركز الثاني من مجموعته برصيد 10 نقاط.

وفاز النادي الأهلي في 3 مباريات من دور المجموعات وتعادل في واحدة وخسر في مواجهتين، وسجل الأهلي 14 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

نجح النادي الأهلي في في تحقيق الفوز على الرجاء المغربي في في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، أحرزهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي على ملعب استاد القاهرة الدولي.

نتائج مباريات دوري أبطال إفريقيا دور ربع النهائي

جاءت نتائج مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 حتى الآن كما يلي:

تأهل حتى موعد كتابة تلك السطور نادي الوداد كما تأهل اليوم نادي صن داونز.

وفاز صن داونز على شباب بلوزداد في المباراتين في دور ربع النهائي، (4-1) في مباراة الذهاب، و(2-1) في مباراة الإياب.

وتأهل نادي الوداد المغربي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه أمس بضربات الترجيح، بعد أن فاز نادي سيمبا في مباراة الذهاب (1-0) وفوز الوداد في مباراة العودة (1-0) واحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح وأحرز الوزداد 4 أهداف مقابل 3 لنادي سيمبا.

ويتقابل نادي الوداد مع صن داونز في نصف النهائي يوم الجمعة 12 مايو المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ويتم لعب في العاشرة مساء اليوم مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي،وفاز النادي الأهلي ضد الرجاء في مباراة الإياب بعد فوز الأهلي (2-0) في مباراة الذهاب.

ويلعب في العاشرة مساء اليوم نادي الترجي ضد شبيبة القبائل في مباراة الإياب بعد فوز الترجي (1-0) في مباراة الذهاب.

ويتقابل الفائز من مباراة الأهلي ضد الرجاء، مع الفائز من مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل في نصف النهائي يوم الجمعة 12 مايو المقبل.

ماذا يحتاج الأهلي أو الرجاء لحسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي إفريقيا

يحتاج النادي الأهلي إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال الفوز أو التعادله أو خسارة بفارق هدف وحيد فقط أمام الرجاء، باعتبار أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

ويحتاج نادي الرجاء للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل أمام الأهلي في مباراة العودة، ليصعد إلى دور نصف النهائي، وليقابل الفائز من لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

معلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم في إياب دوري الأبطال

اختارت شبكة قنوات بين سبورت معلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم في مباراة الإياب من دوري أبطال إفريقيا، وهو المعلق الرياضي التونسي الشهير رؤوف خليف.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء مجانا بث مباشر مجانًا اليوم

وتنقل قناة الرياضية المغربية TNT المفتوحة المباراة عبر البث الأرضي للقناة داخل المغرب، وهي من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر مجانًا داخل المغرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم

نستعرض فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وتعتبر أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم هما قنوات بين سبورت وأيضًا الرياضية المغربية TNT.

وتملك شبكة قنوات بين سبورت الرياضية beIn Sports حق نقل مباريات دوري أبطال افريقيا حصريًا، وتعتبر أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي بث مباشر اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وقررت إدارة شبكة بين سبورت إذاعة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر عبر قناة بين سبورت 4- beIn Sports 4 HD، وتعتبر القناة الأهم اليوم من بين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بث مباشر.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي والرجاء المغربي على النايل سات

يأتي تردد قناة بين سبورت 4- beIn Sports 4 HD المشفرة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في إطار مباراة الإياب في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 على النايل سات كما يلي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي H.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تردد بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي على القمر الصناعي سهيل سات

يأتي تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر على قمر سهيل سات كما يلي:

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD المفتوحة وهي القناة الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا، عبر القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

التردد: 11513

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: 11513

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء بث مباشر على الانترنت

تستطيع مشاهد مباراة الأهلي ضد الرجاء بث مباشر اليوم على شبكة الانترنت، عبر خدمة beIN Connect، أو عبر الاشتراك في تطبيق تود.

حكم مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا اليوم

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم مباراة الأهلي والرجاء وهو الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتي تقام على ملعب محمد الخامس ضمن مباريات الإياب في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويضم طاقم التحكيم في مباراة الأهلي والرجاء مساعدا الحكم: الليبي عطية عيسى، والتونسي خليل حساني، والحكم الرابع هو الليبي أحمد عبدالرازق.

ويتواجد في غرفة الفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء بتوقيت مصر في دوري الأبطال

يأتي موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم وفق جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر.

ويأتي موعد مباراة الرجاء ضد الأهلي في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت المغرب في دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويوافق موعد الأهلي اليوم في تمام الساعة 12 في الإمارات.

ويأتي ماتش الأهلي والرجاء اليوم الساعة 10 مساءا بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة الأهلي والرجاء الساعة 10 بتوقيت السودان.

ويوافق موعد الأهلي اليوم الساعة 11 في السعودية.

الأهلي يواجه أندية المغرب في 28 مباراة

واجه النادي الأهلي المصري على مدار تاريخه أندية المغرب في 28 مباراة منذ العام 1984، وحقق الأهلي الفوز في 12 مباراة بينما خسر 7 مرات وتعادل في 9 مواجهات.

وواجه النادي الأهلي المصري خلال تاريخ مواجهاته مع أندية المغرب فرق: الرجاء البيضاوي والوداد وجمعية الحليب والجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعتبر فريقا الوداد والرجاء البيضاوي أكثر الأندية المغربية التي واجهها المارد الأحمر بواقع 11 مباراة لكل نادٍ.

وأحرز الأهلي 33 هدفًا في شباك الأندية المغربية خلال 28 مباراة لعبها، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا، ونجح الأهلي 10 مرات في الخروج بشباك نظيفة 10 مرات أمام نوادي المغرب.

وواجه النادي الأهلي نادي الرجاء المغربي 12مرة قبل مباراة اليوم، بينها 10 مواجهات على المستوى الأفريقي، ومواجهتين إثنتين في البطولات العربية، وجاءت نتائج مواجهات الأهلي والرجاء كما يلي:

فاز النادي الأهلي على الرجاء في 5 مباريات.

تعادل الاهلي مع الرجاء في 5 مباريات، بينهم تعادلًا حسمه بعده الاهلي بطولة افريقيا بركلات الترجيح.

فاز الرجاء المغربي على المارد الأحمر، مرتين فقط خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

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