بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا .. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الإياب ضد فريق الرجاء البيضاوي المغربي اليوم في دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتريد جماهير كرة القدم مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا من خلال ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، لذا سنقدم لكم عبر السطور التالية جميع ترددات القناة المغربية TNT والقنوات الناقلة للقاء الأهلي، بالإضافة تشكيل الفريق المتوقع، وتاريخ مواجهات الفريقين، وحكم المباراة.

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

تقدم القناة المغربية الرياضية TNT بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري في إياب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023 الجاري.

وتنتظر جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر فرحة تأهل النادي الأهلي لنصف النهائي من البطولة الأكبر إفريقيًا بين أندية القارة السمراء، حيث يعتبر النادي الأهلي صاحب الحظوظ الأكبر للتأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وذلك لأنه فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في القاهرة، وبتلك الفوز فهناك 3 حالات تؤهل الأهلي لنصف النهائي وحالتين وحيدة تؤهل الرجاء، وهي فوزه على الأهلي بفارق 3 أهداف أو الفوز بهدفين وركلات الترجيح تحسم الأمر، أما الأهلي حال فوزه أو تعادله بأي نتيجة، أو هزيمته بفارق هدف وحيد، وفيما يلي نقدم لكم كافة ترددات قناة Arryadia TNT HD

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على Moroccan channel

تتسائل جماهير كرة القدم عن، ما هي القناة المغربية التي ستنقل مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا؟، والإجابة، أن قناة Arryadia TNT HD المغربية الأرضية، وذلك داخل للجماهير داخل دولة المغرب فقط، لأنه وفقًا للوائح يحق للتلفزيون صاحب البلد مستضيفة المباراة إذاعتها عللى القنوات المفتوحة الأرضية فقط للجماهير داخل هذه البلد.

كما سيتاح مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 على القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، القدس، السعودية، قطر، دمشق، بغداد، المنامة، صنعاء، عمّان، الكويت، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الخرطوم وطرابلس، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الرابط، تونس، الجزائر، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مسقط، وأبوظبي، إليكم ترددات القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT HD الفضائية على ثلاث أقمار صناعية.

تردد القناة الرياضية المغربية TNT تردد قناة Arryadia TNT قمر صناعي: نايل سات التردد: 11513 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 قمر صناعي: عرب سات التردد: 12683 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4 تردد القناة Arryadia TNT HD قمر صناعي: هوت بيرد التردد: 10872 الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4

تشكيل الأهلي ضد الرجاء البيضاوي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

قد يختار المدرب السويسري، مارسيل كولر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الرجاء اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج - مروان عطيه.

الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تشكيل الرجاء ضد الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أما من الجانب المغربي، قد يستقر المدير الفني التونسي مُنذر الكبير، تشكيل الرجاء التالي لمواجهة الأهلي اليوم في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وهانك تقارير مغربية بأن محمد المكعازي لاعب خط وسط الرجاء سيشارك في مباراة اليوم بعد عودته من الإصابة.

حراسة المرمى: أنيس الزنيتي.

خط الدفاع: جمال حركاس - محمود بنتايك - محمد النهيري - مروان هدهودي.

خط الوسط: روجير أهولو - وليد الصبار - محمد زريدة.

الهجوم: حمزة خابا - يسري بوزوق - زكريا هابتي.

حكم مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

كشف الكاف، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي والرجاء اليوم في إياب دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وجاءت أدوار طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرجاء اليوم كالتالي:

حكم مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 دور الحكم اسم الحكم بلد الحكم حكم ساحة معتز إبراهيم ليبيا حكم مساعد أول عطية عيسى ليبيا حكم مساعد ثانِ خليل حساني ليبيا الحكم رابع أحمد عبد الرازق تونس حكام الفيديو VAR دانيال لاريا غانا مساعد حكام الفيديو VAR بيتر واويرو كينيا

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

وعن تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء، التقي الفريقين في 9 مباريات، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز الرجاء البيضاوي في مبارتين إيًا، وسيطر التعادل على 5 مباريات بينهما، ويبحث النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة، عن لقبه الـ 11، بينما يطمح الرجاء للوصول إلى لقبه الرابع في دوري أبطال إفريقيا.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الأندية المغربية في 24 مباراة، وفاز المارد الأحمر في 10 مبارياتت، بينما تعادل في 8 مباريات، وخسر الأهلي من الفرق المغربية في 6 مباريات، كما أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفًا ف يشباك الأندية المغربية، واستقبل منهم 21 هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

وعن تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء، التقي الفريقين في 9 مباريات، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز الرجاء البيضاوي في مبارتين إيًا، وسيطر التعادل على 5 مباريات بينهما، ويبحث النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة، عن لقبه الـ 11، بينما يطمح الرجاء للوصول إلى لقبه الرابع في دوري أبطال إفريقيا.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الأندية المغربية في 24 مباراة، وفاز المارد الأحمر في 10 مبارياتت، بينما تعادل في 8 مباريات، وخسر الأهلي من الفرق المغربية في 6 مباريات، كما أحرز لاعبو الأهلي 30 هدفًا ف يشباك الأندية المغربية، واستقبل منهم 21 هدف.

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تأهله

سيواجه المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة الأهلي والرجاء بث ماشر اليوم، المتأهل من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائر المقرر إقامتها اليوم السبت 29 أبريل 2023 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وسوف تنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المواف 19 مايو 2023، وسوف يتم تحديد توقيتها بعد انتهاء مباريات اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد المغربي أول الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023،، وسوف يواجه المتأهل من مباراة صن داونز وشبيبة القبائل، وقد عبر الوداد ربع النهائي بعد مواجهة نارية مع فريق نادي سيمبا، حيث فاز الفريق التنزاني في مباراة الذهاب بهدف وحيد، وفاز الفريق المغربي بهدف وحيد أيضًا في الإياب، وحسمت ركلات الترجيح تأهل الوداد لنصف النهائي.

معلق مباراة الأهلي والرجاء

كشفت قنوات بين سبورت beIN SPORTS معلق مباراة الأهلي والرجاء، وعينت إدارة القنوات القطرية المعلق التونسي رؤوف خليف لنقل أحداث المباراة في البث المباشر، وفيما يلي تردد قناة بين سبورت 4.