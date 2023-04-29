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مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم دوري أبطال أفريقيا (يلا شوت)

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا (يلا شوت)

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا (يلا شوت)،يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحديا صعبا، مساء اليوم السبت، حين ينافس على خطف بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023 من المغرب، حينما يواجه فريق الرجاء.

وكان النادي الأهلي تأهل بصعوبة من دور المجموعات إلى ربع النهائي، حيث حجز مكانه بين الثمانية الكبار في الجولة الأخيرة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخرجو لصالح الهلال السوداني.

وأوقعت قرعة دور الثمانية النادي الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي، ليتأهل الفائز بمجموع المباراتين بينهما لمواجهة الفائز من الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في نصف النهائي.

مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم

تنطلق مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد محمد الخامس.

وأسند الكاف قيادة مباراة الأهلي والرجاء لطاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل كحكم ساحة، بمساعدة مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، والجيبوتي أحمد عبد الرازق.

وكان الأهلي تفوق في مواجهة الذهاب على ستاد القاهرة بثنائية نظيفها برأسية لمحمد عبدالمنعم وتسديدة من داخل منطقة الجزاء لحمدي فتحي.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد ليتخطى عقبة الرجاء، وياصل زحفه نحو حصد اللقب رقم 11.

بث مباشر الأهلي والرجاء اليوم

ويواجه الجمهور داخل مصر عقبات في مشاهدة المباراة تلفزيونيا بسبب عدم بثها على أي قناة مفتوحة؛ لذا يلجأ الكثير إلى متابعتها عبر الإنترنت.

ويمكن من خلال النافذة التالية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء اليوم بالتعليق العربي للتونسي رؤوف خليف.

ويشار أن البث متوفر بأكثر من جودة ليناسب سرعة البث لديك، وفي حال تعطل أثناء المباراة يمكن إعادة تشغيله من خلال التحديث دون الحاجة للخروج من الموقع.

تشكيل مباراة الأهلي والرجاء

اختار مارسيل كولر تشكيلا يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – مروان عطية.

الهجوم: محمود كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ويجلس على مقاعد البدلاء: خالد عبدالفتاح – محمود متولي – أحمد عبدالقادر – محمد شريف – علي لطفي – محمد مجدي أفشة – أحمد القندوسي – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل كوكا.

وعلى الجانب الآخر اختار منذر الكبير التشكيل التالي لفريق الرجاء:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور – إسماعيل المقدم – مروان هدهودي – بن تايخ.

خط الوسط: بوزوك – أهولو – زريدة.

الهجوم: خابا – زرهوني.

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