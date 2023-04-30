الحجز اليوم.. رابط وتفاصيل شقق "سكن كل المصريين 4"

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شقق سكن كل المصريين
شقق سكن كل المصريين 4

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب حجز شقق سكن كل المصريين 4 إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل الجاري ويستمر تلقي طلبات المواطنين بشأن حجز وحدات الإسكان ضمن المبادرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الخميس 4 مايو القادم.

حجز شقق سكن كل المصريين 4 

وواصل صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة السابقة وحتى يوم 13 أبريل الجاري تسجيل طلبات المواطنين وتلقي سداد مقدمات حجز الوحدات من جانب الراغبين في الحصول على وحدة ضمن الوحدات المطروحة في المبادرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين يقومون بعملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل ومن يقومون بالتسجيل في نهاية المدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدينة القاهرة الجديدة هي الأكثر إقبالًا بين المدن المطروحة في إعلان "سكن كل المصريين 4" حتى الآن.

رابط صندوق الإسكان الاجتماعي لحجز شقق سكن كل المصريين 4 

وذكرت مي عبد الحميد إن الموقع الإلكتروني للصندوق، من هنا، يعمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الدخول إليه في أي وقت على مدار الأسبوع وتحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، موضحة أن التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا.

وسيتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

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Elfagr.org

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