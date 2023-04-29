يلا شوت الأهلي بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شووت Yalla shoot في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت الأهلي بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شووت Yalla shoot في دوري أبطال إفريقيا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي غدا السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بعد التوقيت الصيفي المنتظر

وبات من المنتظر أن تقام المباراة في العاشرة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

دوري أبطال إفريقيا، استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تشكيل فريقه لمباراة الرجاء المغربي المرتقبة غدا السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الرجاء المغربي

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي غدا السبت حيث تشهد المحاضرة مراجعة بعض التعليمات الفنية الخاصة بخطة المباراة.

يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام اليوم بحضور أول 15 دقيقة من مرانه الختامي في المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي غدا السبت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي بالمغرب اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



مران الأهلي الختامي استعدادا لمباراة الرجاء المغربي

من المقرر أن ينطلق المران اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء غد السبت على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

قائمة الأهلي لمباراة الرجاء المغربي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: محمد هاني وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد أشرف.

في خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأحمد قندوسي ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة ومحمد فخري.

في خط الهجوم: محمود كهربا ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو برونو سافيو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا



مواجهات الأهلي والرجاء في المغرب

كأس النخبة العربية عام 1997

وتقابل الأهلى أمام الرجاء البيضاوي ببطولة النخبة العربية عام 1997 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.



إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1999

والتقى الأهلى مع الرجاء البيضاوى في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1999 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.



ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2022

وتقابل الأهلي مع الرجاء البيضاوي في لقاء ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002 وفاز الأخضر المغربي بهدفين مقابل هدف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا



إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005

وواجه الأهلي فريق الرجاء البيضاوي في لقاء إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2022

وتقابل الأهلي مع الرجاء البيضاوي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2022 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

آخر ست مواجهات للأهلى في إياب الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا

1- الأهلي 2-1 الترجي التونسي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017

2- الأهلي 4-0 حوريا كونكار الغينى إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018

3- الأهلي 1-0 إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2019

4- الأهلي 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2020

5- الأهلي 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2021

6- الأهلي 1-1 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2022