جوجل تحتفل بذكري ميلاد الفنان ألان ريكمان الـ 76 بطل سلسلة هاري بوتر

ألان ريكمان (بالإنجليزية: Alan Rickman) هو ممثل ومخرج بريطاني، ولد في الحادي عشر من فبراير عام 1946 في لندن، وتوفي في الرابع عشر من يناير عام 2016.

بدأ ريكمان مسيرته الفنية كممثل مسرحي في عام 1974، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية التلفزيونية والسينمائية، قبل أن يحصل على دوره الأشهر في فيلم "Die Hard" عام 1988، حيث قام بتجسيد دور الشرير "هانز غروبر"، وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل هذا الدور.

ومن أشهر أعمال ريكمان السينمائية، فيلم "Robin Hood: Prince of Thieves" عام 1991، حيث قام بتجسيد دور الشرير "شيريف نوتنجهام"، وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا الفيلم أيضًا.

وفي عام 1995، حقق ريكمان نجاحًا كبيرًا في فيلم "Sense and Sensibility"، حيث قام بتجسيد دور "كولونيل براندون"، وحظي الفيلم بإشادة النقاد والجمهور على حد سواء، وتم ترشيح ريكمان لجائزة الأوسكار عن هذا الدور.

وعلى الرغم من أن ريكمان اشتهر بتجسيده لأدوار الشر، إلا أنه قام أيضًا بتجسيد دور البطولة في فيلم "Truly، Madly، Deeply" عام 1990، وحظي الفيلم بإشادة النقاد.

وفي عام 1996، قام ريكمان بتجسيد دور "سيفروس سنيب" في فيلم "Harry Potter and the Philosopher's Stone"، وظهر في سلسلة أفلام هاري بوتر حتى عام 2011، حيث قام بتجسيد دور الشخصية الشريرة "سيفروس سنيب"، وحظيت هذه السلسلة بشعبية واسعة حول العالم.

بالإضافة إلى أدواره في السينما، قام ريكمان أيضًا بتجسيد دورات مسرحية مهمة، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته الفنية، ويعتبر وفاته خسارة كبيرة للسينما والفن العالمي.

ما هي أهم الجوائز التي حصل عليها ريكمان؟

حصل ألان ريكمان على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته الفنية، من بينها:

جائزة إيمي لأفضل ممثل في مسلسل درامي عام 1996 عن دوره في مسلسل "Rasputin: Dark Servant of Destiny".

جائزة توني لأفضل ممثل مساعد في مسرحية "Les Liaisons Dangereuses" عام 1987.

جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Robin Hood: Prince of Thieves" عام 1991.

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Sense and Sensibility" عام 1996.

جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Sense and Sensibility" عام 1996.

كما حصل ريكمان أيضًا على العديد من التكريمات الأخرى، مثل تكريمه بوضع اسمه على جدار المشاهير في لندن، وحصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 2008.

ما هي أهم الأعمال التي شارك فيها ريكمان؟



شارك ألان ريكمان في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومن بين أهم أعماله:

فيلم Die Hard عام 1988.

فيلم Robin Hood: Prince of Thieves عام 1991.

فيلم Sense and Sensibility عام 1995.

سلسلة أفلام Harry Potter، حيث قام بتجسيد دور "سيفروس سنيب" من عام 1996 وحتى عام 2011.

فيلم Love Actually عام 2003.

فيلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street عام 2007.

فيلم Alice in Wonderland عام 2010.

فيلم Gambit عام 2012.

فيلم A Little Chaos عام 2014.

كما شارك ريكمان في عدد من المسرحيات المهمة، مثل مسرحية Les Liaisons Dangereuses عام 1985 ومسرحية Private Lives عام 2001، وقدم أيضًا عددًا من الأدوار التلفزيونية، مثل دوره في مسلسل "Rasputin: Dark Servant of Destiny" عام 1996.

