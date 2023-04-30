عاجل | قرارات البنك المركزي قبل الأجتماع الثالث تهدد عرش السوق السوداء .. سعر الدولار اليوم الأحد 30 إبريل 2023

تم الإعلان عن استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة لشاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية، وهو ما يثير الاهتمام والتساؤلات حول تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الفترة المقبلة

توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تخفيض سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك المركزي قرر تخفيض سعر الصرف في ثلاث مناسبات سابقة، ولكنها لم تؤتِ بثمارها المرجوة، مما يستدعي دراسة متأنية لتخفيض سعر الصرف القادم، حتى يتمكن الاقتصاد المصري من جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

الدولار

تأثير الدولار في الذهب

أكد الخبير الاقتصادي أن تأثير الدولار على سعر الذهب أكبر من تأثيره على سعر النفط، مشيرًا إلى أن زيادة قيمة الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب، وأن ارتفاع معدلات التضخم والدولار ومعدلات الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 5% سنويًا، سيؤدي إلى إضعاف ميزة الذهب كأداة للتحوط والاستثمار في فترات التضخم المرتفع. وأضاف الخبير الاقتصادي أن أسعار الذهب والنفط يرتبطان بعلاقة طردية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الذهب إلى ارتفاع أسعار النفط.

سعر الدولار في مصر



العلاقة بين سعر الذهب وسعر الدولار

أوضح رزق أن هناك علاقة عكسية بين سعر الذهب وسعر الدولار، حيث يؤدي ارتفاع سعر الذهب إلى انخفاض سعر الدولار، وأشار إلى أن الذهب والنفط يترابطان بشكل متين بسبب ارتباطهما بالدولار، وأوضح رزق أن هناك عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على قيمة الدولار، وبالتالي تؤثر على سعر الذهب والنفط، وأن هذه العلاقة تعتبر معقدة وتحتاج إلى دراسة وتحليل مستمرين.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة، يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات القادم في 18 مايو 2023 حيث يعد هذا الاجتماع هو الثالث لمسئولي اللجنة خلال العام الجاري.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي 30 مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

اجتماع البنك المركزي الثالث في 2023

يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الثالث في عام 2023 وسط تحديات عديدة تواجه الاقتصاد العالمي والمصري على وجه الخصوص، وتسعى قيادات البنك المركزي في مصر لاتباع سياسات تساهم في حل أزمة نقص العملة الخضراء وتوفيرها في المرحلة القادمة، وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا حاليًا لتنفيذ برنامج الأطروحات، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الثالث في عام 2023، بهدف جذب المستثمرين وتعزيز ضخ العملة الصعبة في السوق الاقتصادي، وبالتالي دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

يتساءل العديد من المختصين والمواطنين عن السبب وراء إعلان البنك المركزي لمقياس التضخم قبل موعد اجتماعه القادم. ويعود الهدف من نشر مقياس التضخم الأساسي إلى عدة أسباب، منها تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالي الحد من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلى توقعات التضخم، مما يقلل من التغيرات الحادة في معدل التضخم، ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية وتحديد أسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة، ويتم تحديد أسعار الفائدة الجديدة بناءً على هذه المعطيات.

معايير تحديد أسعار الفائدة

تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بمراجعة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية، وتشمل هذه الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقيِّم كافة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن أسعار العائد، ويتم متابعة التغيرات المحلية المتعلقة بالتضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.

توقعات النشاط الاقتصادي العالمي

تشير آخر التقارير والدراسات العالمية إلى انخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات السابقة التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ومع ذلك، ما زالت حالة عدم اليقين مستمرة بالنسبة لتلك التوقعات، وتشمل آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، وخاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي بالاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.