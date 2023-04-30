السفير الصيني في السعودية يوجه الشكر للمملكة على إجلاء رعايا بلاده

السعودية
بوابة الفجر

وجه سفير الصين لدى المملكة العربية السعودية، ممثل الصين لدى منظمة التعاون الإسلامي “تشن وي تشينغ”، الشكر  للسعودية لإجلاء مواطني بلاده من السودان، معربًا عن إمتنانه للخدمات التي قدّمتها السعودية أثناء إجلاء الرعايا.

وكتب “تشينغ”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة  “تويتر”: “أبهرتني الترتيبات السعودية لتسهيل إجلاء المواطنين الصينيين من السودان إلى ميناء جدة”، مضيفًا: “حقًا إنها بلد الترحاب والسلام والأمان.. شكرًا للسعودية”.

يذكر أن المملكة أجلت من السودان منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 4738 شخصًا من رعايا 96 دولة، كما تم إجلاء 139 مواطنا سعوديا من السودان.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

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