مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي، يحل نادي لاتسيو ضيفًا ثقيلًا على ملعب جوزيبي مياتزا معقل نادي انتر ميلان في قمة مباريات اليوم الأحد، للدوري الإيطالي " الكاليتشو "

ويأمل انتر ميلان في استغلال عاملَي الأرض والجمهور لتعطيل قطار لاتسيو والتقدم للأمام، ويسعى لاتسيو على الجانب الآخر للحفاظ على ترتيبه في المركز الثاني.

ويحتل صاحب الأرض المركز الـ 6 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، وفاز انتر ميلان في آخر مباراة له في الدوري أمام إمبولي بـ 3 أهداف نظيفة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عانى منها الفريق.

ويحتل نادي لاتسيو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 61 نقطة، خلف المتصدر نادي نابولي صاحب المركز الأول برصيد 78 نقطة، بينما يحتل نادي إنتر ميلان المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو فى الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميلان أمام نظيره فريق لاتسيو، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

وتُنقل مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي عبر قنوات AD SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة انتر ميلان ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

وسيكون فارس عوض معلق مباراة انتر ميلان ولاتسيو عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر

مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم في الجولة ال32 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر

بينما يواجه فريق انتر ميلان نظيره فريق لاتسيو بث مباشر اليوم في الجولة ال32 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، اليوم الاحد الموافق 30 أبريل 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | اضغط هنــــا

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم في الجولة 32 من منافسات مسابقة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت موريتانيا، 11:30 صباحًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 12:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 2:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة انتر ميلان ولاتسيو

بينما تذاع مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر اليوم في الجولة ال32 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة AD Sports premium 1، وعلي قناة Starzplay.