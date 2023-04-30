الأرصاد السعودية توجه تحذير لسكان هذه المنطقة

السعودية
بوابة الفجر

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد،  هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.
ويتوقع المركز، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

ويشير تقرير الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 22-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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