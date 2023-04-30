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سعر بيع وشراء الجنيه الذهب btc

الاقتصاد
بوابة الفجر

سجلت اسعارسعر الجنيه الذهب btc، وهي احد الأدوات الاستثمارية للذهب استقرار، وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الذهب بالسوق المحلي مع زيادة الطلب عليه.

سعر الجنيه الذهب btc:

 

وسجل سعر الجنيه  الذهب btc نحو 23 الف جنيه  وهو وزن 8 جرامات عيار 21.

 

مصنعية الجنيه الذهب بي تي سي  عند البيع:

لا يوجد قيمة بيع عند المصنيعة عند شراء  جنيه الذهب بي تي سي، ولكن عند اعادة البيع  يتم رد 12 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع، ووفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط دون الدمغة

 

أسعار الذهب الان في مصر:

شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعات اليوم حيث انخفض سعر العيار بقيمة 21 جنيها ليصل إلى المستويات التالية:

سعر الذهبعيار 21:

تراحع إلى 2650 جينيها.

سعر الذهب عيار 24:

انخفض إلى 3028 جنيها.

سعر الذهب عيار 18:

سعر الذهب الجنيه الذهب

تراجع إلى 2271 جنيها.

الجنيه الذهب انخفض إلى 21200 جنيها.

ذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب بي تي سي اسعار السبائك بي تي سي سعر الذهب لان في مصر اسعار الجنيه الذهب سعر الجنيه البي تي سي
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