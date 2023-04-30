مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، تُلعب المباراة بين نادي فولهام وضيفه مانشستر سيتي على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز وخطف الصدارة من منافسهم أرسنال، بينما يأمل مشجعو فولهام في تقديم عرض جيد لفريقهم، وخاصةً بوجود المباراة على أرضهم. ويسعى فولهام إلى الحفاظ على مركزه العاشر في جدول الدوري الممتاز. ومن المتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، ويمكن متابعة تفاصيلها عبر بوابة الفجر.

مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم

ستنطلق مساء اليوم الموافق 30-4-2023 مباراة مانشستر سيتي وفولهام عند الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، ويعتبر الفوز الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساعد فريق مانشستر سيتي على احتلال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، على بُعد نقطتين فقط من أرسنال المتصدر برصيد 75، على الرغم من أن السيتي لعب مباراتين أقل من أرسنال. واستغل بيب جورديولا ولاعبو السيتي الإرهاق الذي حل بلاعبي أرسنال وتعثرهم في آخر 4 مباريات، لتقليص الفارق وخطف الصدارة اليوم في حالة الفوز على فولهام.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام الدوري الإنجليزي

يمكن للمشاهدين متابعة مباراة مانشستر سيتي وفولهام عبر البث المباشر على قنوات بي إن سبورت، وتحديدًا على قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، أو من خلال الاشتراك المدفوع في موقع بي إن كونكت. ويحتل فريق فولهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، ولقد تعرض للهزيمة في آخر مباراة له في الدوري أمام فريق أستون فيلا بهدف نظيف. ويسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام فريق مانشستر سيتي، العملاق السماوي في الدوري، وذلك في مباراة صعبة يتطلع فيها فولهام لتقديم عرض مميز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

حتى الآن، لعب فريق مانشستر سيتي 31 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 4 وخسر 4 مباريات، ويمتلك أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 82 هدفًا، كما يتمتع بأقوى خط دفاع برصيد 29 هدفًا مُسجلًا في شباكه. وهذا يجعل مهمة لاعبي فولهام صعبة في المباراة التي ستُجرى على أرض فولهام. وخاض فولهام حتى الآن 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 13 مباراة، وسجل لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفًا. وفيما يتعلق بترتيب المراكز الأولى في الدوري الإنجليزي، فإن فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني ويسعى للوصول إلى الصدارة، بينما يحتل فولهام المركز العاشر ويسعى للتمسك بهذا المركز.