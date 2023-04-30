يلا شوت تويتر مباراة السيتي | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي | مباراة Man City مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي | مباراة Man City مباشر يوتيوب

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي | مباراة Man City مباشر يوتيوب، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره فولهام في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 30-4-2023، على أرض ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج.

يدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف واحد فقط وهو حصد نقاطها لاقتناص صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي من فريق أرسنال صاحب الصدارة حتى الآن.

ويتواجد أرسنال في المركز الأول من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 73 نقطة ولكن من 31 مباراة فقط.

وفي حال فوز مان سيتي اليوم سيصل إلى النقطة 76 ويقتنص صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا حتى موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي سيسعى خلالها الجانرز للعودة إلى المركز الأول على أمل أن يتعثر مانشستر سيتي في مبارياته المؤجلة والتي سيخوض أولها أمام وست هام يوم الأربعاء المقبل.

حقائق وأرقام قبل مواجهة فولهام ضد مان سيتي اليوم

أخفق فولهام في تحقيق أي فوز على مانشستر سيتي في آخر 15 مباراة في الدوري الإنجليزي (تعادل 3 مباراة، وخسر في 12)، وذلك منذ أن تغلب عليه 3-1 خارج ملعبه في أبريل 2009، كما خسر أمامه في آخر 10 مواجهات بمجموع 4-28.

فاز مانشستر سيتي في آخر 13 مواجهة ضد فولهام في جميع المسابقات، وسبق له أن حقق عددا أكبر من الانتصارات المتتالية ضد واتفورد (15) بين (2013-2022) ووست بروميتش البيون (14) بين (2012-2018) فقط في تاريخه.

حافظ فولهام على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في 29 مباراة خاضها مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي. حين تعادلا سلبا على ملعب الاتحاد في مارس 2004.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

موعد مباراة فولهام ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

تنطلق مباراة فولهام ضد مان سيتي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت - بتوقيت القاهرة - مصر - مكة - السعودية، 5 مساء بتوقيت دبي - أبو ظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة فولهام ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وتخصص قناة بي ان سبورت بريميم 1 لنقل مباراة فولهام ضد مان سيتي على الهواء مباشرة.

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