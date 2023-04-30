يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، يفتح ملعب كرافين كوتاج ابوابة لاستضافة مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق فولهام، بث مباشر اليوم،وذلك ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، سنعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، والقنوات الناقلة التي تبث المباراة والمعلق وملعب المباراة.

مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم

وستقام هذا المباراة التي تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق فولهام، مساء اليوم الأحد 30 ابريل 2023، بث مباشر اليوم، في إطار المرحلة ال34 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الحالي 2023، وستنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم، في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت موريتانيا، 2 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب،3 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا والصومال.

الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم

بينما تذاع مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم، عبر قناة belN Sports premium 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2023، في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويمكنك مشاهدة بث مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

بينما يتولي المعلق حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2023.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

ينتظر أن يكون تشكيل مانشستر سيتي، أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي، مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندجان.

خط الهجوم: هالاند، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

تشكيل فولهام أمام مانشستر سيتي

ينتظر أن يكون تشكيل فولهام، أمام مانشستر سيتي اليوم في البريميرليج، مكون من: