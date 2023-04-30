رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر الآن في الدوري الإنجليزي، يتطلع المتابعين، إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023 والتشكيل، من أجل متابعة آخر الأسابيع في منافسات البريميرليج، التي من المنتظر أن نشهد خلالها تحديد بطل الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، سواء باحتفاظ المان سيتي باللقب للعام الثالث على التوالي، وهو الأقرب حتى هذا التوقيت، أو عودة أرسنال إلى طريق الانتصارات من جديد، واستمرار صراع المنافسة على البريميرليج.

ويقدم موقع الفجر الرياضي، كافة الأخبار والمعلومات التي تهم المتابعين والمشجعين حول العالم، لذلك سوف نطرح في هذا التقرير، موعد مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي اليوم، والقنوات الناقلة لهذه المباراة الهامة، وكذلك التشكيل المتوقع أن يبدأ به كل فريق.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، منافسه فريق مانشستر سيتي، في المباراة المقرر انطلاقها مساء اليوم الأحد الموافق 30 إبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي 2022/2023، ويحتضن ملعب" كرافين كوتاج" هذا اللقاء الهام اليوم.

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الخامسة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم، أهمية كبرى لجماهير السيتي، من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023، حيث أنه أرسنال ما زال المتصدر رغم الإخفاقات الأخيرة التي شهدها الفريق، وذلك نتيجة أن مانشستر سيتي يتبق له مباراتين مؤجلتين.

وفي سياق متصل، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 73 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023، وذلك من أصل 31 لقاء خاضه المان سيتي، بينما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر بواقع 45 نقطة، من أصل 32 مباراة لعبها الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

تعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم في البريميرليج، بشكل مباشر وحصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها القناة المتعاقدة على بث مباريات الدوري الإنجليزي 2022/2023، كما قامت بتحديد قناة بين سبورت بريميوم 1، لبث ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام اليوم، وذلك عبر التردد التالي:

تردد بين سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام

ينتظر أن يكون تشكيل مانشستر سيتي، أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي، مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ناثان أكي، مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندجان.

خط الهجوم: هالاند، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش.

تشكيل فولهام أمام مانشستر سيتي

ينتظر أن يكون تشكيل فولهام، أمام مانشستر سيتي اليوم في البريميرليج، مكون من: