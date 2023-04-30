مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره فولهام، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 30-4-2023، على أرض ملعب كرافن كوتيج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بريميرليج.

وجاء تشكيل مان سيتي ضد فولهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - مانويل أكانجي.

الوسط: حون ستونز - إلكاي جندوجان - رودري - جوليان ألفاريز.

الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش - رياض محرز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أورتيجا - لابورت - ريكو لويس - كالفن فيليبس - سيرجيو جوميز - ماكسيمو بيرون - فيل فودن.

على الجانب الآخر جاء تشكيل فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: تيتي - أدرابيو - تيم ريم - روبينسون.

الوسط: هاريسون ريد - هاري ويلسون - بوبي ريد - اندرياس بيريرا - جواو بالينها.

الهجوم: كارلوس فينيسيوس.

يدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف واحد فقط وهو حصد نقاطها لاقتناص صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي من فريق أرسنال صاحب الصدارة حتى الآن.

ويتواجد أرسنال في المركز الأول من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 73 نقطة ولكن من 31 مباراة فقط.

وفي حال فوز مان سيتي اليوم سيصل إلى النقطة 76 ويقتنص صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا حتى موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي سيسعى خلالها الجانرز للعودة إلى المركز الأول على أمل أن يتعثر مانشستر سيتي في مبارياته المؤجلة والتي سيخوض أولها أمام وست هام يوم الأربعاء المقبل.

حقائق وأرقام قبل مواجهة فولهام ضد مان سيتي اليوم

أخفق فولهام في تحقيق أي فوز على مانشستر سيتي في آخر 15 مباراة في الدوري الإنجليزي (تعادل 3 مباراة، وخسر في 12)، وذلك منذ أن تغلب عليه 3-1 خارج ملعبه في أبريل 2009، كما خسر أمامه في آخر 10 مواجهات بمجموع 4-28.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفولهام | اضغط هنـــا

فاز مانشستر سيتي في آخر 13 مواجهة ضد فولهام في جميع المسابقات، وسبق له أن حقق عددا أكبر من الانتصارات المتتالية ضد واتفورد (15) بين (2013-2022) ووست بروميتش البيون (14) بين (2012-2018) فقط في تاريخه.

حافظ فولهام على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في 29 مباراة خاضها مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي. حين تعادلا سلبا على ملعب الاتحاد في مارس 2004.

موعد مباراة فولهام ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

تنطلق مباراة فولهام ضد مان سيتي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت - بتوقيت القاهرة - مصر - مكة - السعودية، 5 مساء بتوقيت دبي - أبو ظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة فولهام ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وتخصص قناة بي ان سبورت بريميم 1 لنقل مباراة فولهام ضد مان سيتي على الهواء مباشرة.