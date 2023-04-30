مباشر مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر اليوم يلا شوت

مباشر مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر اليوم يلا شوت

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بوابة الفجر

مباشر مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا، في المباراة التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس برصيد 54 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب المركز الخامس.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط والعودة إلى الانتصارات من أجل استعادة المركز الثالث من نيوكاسل يونايتد وتأمين مركزه في المربع الذهبي.

في المقابل، يرغب أستون فيلا في تحقيق الفوز في ظل الصراع مع توتنهام وليفربول وبرايتون في احتلال مركز مؤهل إلى بطولة أوروبية.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا انتهت بفوز الفيلانز 3-1، والتي أقيمت على ملعب "فيلا بارك".

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد اليوم الأحد نظيره أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يدخل الشياطين الحمر لهذه المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد ٦٠ نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس برصيد ٥٤ نقطة.

ولم يتعرض الشياطين الحمر للهزيمة في ٣٤ مباراة من أخر ٣٨ مباراة أمام أستون فيلا بجميع البطولات، كما فاز أستون فيلا في ٦ من أخر ٧ مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما حافظ فريق المدرب أوناي إيمري على نظافه شباكه في ٥ من أخر ٧ مباريات بالدوري الإنجليزي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا | اضغط هنـــا

 

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد لهذه المباراة بتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، شو، دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، فيرنانديز.

خط الهجوم: سانشو، راشفورد، أنطوني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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