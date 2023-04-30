بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي.. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي.. Kooralive

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بوابة الفجر

 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي.. Kooralive، أعلن الهولندي تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه عندما يستضيف أستون فيلا اليوم الأحد، على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر، في الجولة الـ 34 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري. 

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا.

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: ليندلوف، دالوت، شو، مالاسيا.

الوسط: كاسيميرو، سابيتزر، إريكسن.

الهجوم: راشفورد، سانشو، برونو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد للعودة لطريق الانتصارات عقب التعادل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي أمام توتنهام هوتسبير، بهدفين لكل فريق.

بث مباشر الان مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا

يشهد ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يوناتيد مواجهة الشياطين الحمر أمام أستون فيلا اليوم الأحد 30 من إبريل ضمن الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توقيت مباراة اليونايتد واستون فيلا

يقام اللقاء فى الساعة 2 بتوقيت المغرب وموريتانيا، وفى الساعة 3 بتوقتس تونس والجزائر، وفى الساعة 4 بتوقيت مصر وسوريا وفلسطين والأردن وسوريا وليبيا ولبنان، وفى الساعة 5 بتوقيت السعودية والكويت وقطر واليمن والعراق، وفى الساعة 6 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا | اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد اليوم 

ينقل لقاء مانشستر يونايتد وغريمه استون فيلا بث مباشر ضمن الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة bein sports premium 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي فى منطقتي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
خط الدفاع: إزري كونسا، تيرون منغس، اليكس مورينو.
خط الوسط: أشلي يونغ، لياندير ديندونكير، دوغلاس لويز، جاكوب رامزي، جون ماكجين.
خط الهجوم: إميليانو بوينديا، أولي واتكينز.

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