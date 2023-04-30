مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، يُمني مانشستر يونايتد، النفس في تخطي المتألق أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأحد، ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويهدف يونايتد من خلال الفوز، الاقتراب أكثر من ضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وإبعاد أستون فيلا صاحب المركز السادس عن الصراع ذاته.

وفيما يلي مجموعة من الحقائق والأرقام قبل الواجهة:

خسر مانشستر يونايتد مباراتين من آخر 3 مباريات في الدوري الممتاز ضد أستون فيلا مقابل تعادل واحد، وهو نفس العدد من الهزائم أمام الفريق ذاته في المباريات الـ51 التي سبقت ذلك بينهما (37 انتصارًا، و12 تعادلًا).



بعد فوزه 3-1 على مانشستر يونايتد في مباراة المدرب أوناي إيمري مع الفريق، يتطلع أستون فيلا للفوز مرتين في موسم واحد بالدوري على يونايتد منذ الموسم "1954-1955".



فاز أستون فيلا خارج أرضه على مانشستر يونايتد 1-0 في الموسم الماضي، ولم يسبق له الفوز في مباراتين متتاليتين على الفريق ذاته خارج أرضهم في الدوري، منذ العام 1930.





لم يخسر مانشستر يونايتد في 14 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز (11 انتصارًا و3 تعادلات)، وهي أطول سلسلة من هذا النوع ضمن فرق الدوري حاليًا، وكانت آخر هزيمة له في ملعب "أولد ترافورد" في الجولة الافتتاحية من الموسم الحالي.

خسر أستون فيلا مباراة واحدة فقط من 9 مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة أوناي إيمري، مقابل 6 انتصارات وتعادلين، والهزيمة الوحيد جاءت أمام مانشستر سيتي في فبراير/شباط (1-3).

حافظ أستون فيلا على شباكه نظيفة في 9 مباريات من أصل 20 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أوناي إيمري، أي أقل بمباراة واحدة من المباريات التي لم يتلق فيها آرسنال أهدافا تحت قيادة المدرب ذاته من أصل 51 مباراة في الدوري (10).

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا | اضغط هنـــا





لم يخسر أستون فيلا في آخر 10 مباريات في الدوري الممتاز، حيث فاز بـ8 مباريات وتعادل في اثنتين، وآخر مرة حظي فيها بسلسلة أطول خالية من الهزائم، كانت بين نوفمبر/ترين الثاني 2008 وفبراير/شباط 2009 (13 مباراة).



سجل لاعب أستون فيلا جايكوب رامزي في آخر لقاءين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد، ولا يوجد لاعب سجل لصالح فيلا في 3 مباريات متتالية ضد الفريق ذاته بالمسابقة من قبل.



سجل مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، 19 هدفًا على أرضه في جميع المسابقات لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وآخر لاعب سجل أهدافا أكثر على ملعب "أولد ترافورد" في موسم واحد كان واين روني (20 هدفا في 2009-2010).