حالة الطقس اليوم بالمحافظات: فرصة لسقوط أمطار خفيفة

حرصا من بوابة «الفجر» الإلكتررونية، ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة، حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 30 إبريل 2023.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، من المفترض أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.