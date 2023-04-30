بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، وإليكم التفاصيل:

درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 25 15

دمنهور 24 15

وادي النطرون 23 15

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

دمياط 22 16

درجات الحرارة العظمى والصغرى في بورسعيد والسويس ورفح وكاترين

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 22 13

رفح 22 12

رأس سدر 28 14

نخل 22 7

كاترين 20 5

الطور 27 19

طابا 22 18

شرم الشيخ 38 20

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الإسكندرية ومطروح وسيوة

الإسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 21 16

السلوم 22 15

سيوة 26 13

رأس غارب 27 19

درجات الحرارة العظمى والصغرى في مرسى علم وأبو رماد وحلايب

الغردقة 28 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 21

حلايب 26 20

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 20

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

درجات الحرارة العظمى والصغرى في قنا والأقصر وأسوان

قنا 29 17

الأقصر 30 18

أسوان 30 19

الوايى الجديد 29 15

أبوسمبل 30 19