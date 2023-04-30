ads

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

منوعات
حالة الطقس
حالة الطقس

ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر، وإليكم التفاصيل:

درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 25 15

6 أكتوبر 25 15

بنهــــا 25 15

دمنهور 24 15

وادي النطرون 23 15

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 15

طنطا 24 15

دمياط 22 16

درجات الحرارة العظمى والصغرى في بورسعيد والسويس ورفح وكاترين

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 16

العريش 22 13

رفح 22 12

رأس سدر 28 14

نخل 22 7

كاترين 20 5

الطور 27 19

طابا 22 18

شرم الشيخ 38 20

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الإسكندرية ومطروح وسيوة

الإسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 21 16

السلوم 22 15

سيوة 26 13

رأس غارب 27 19

درجات الحرارة العظمى والصغرى في مرسى علم وأبو رماد وحلايب 

الغردقة 28 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 21

حلايب 26 20

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 26 20

درجات الحرارة العظمى والصغرى في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج

الفيوم 26 14

بني سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

درجات الحرارة العظمى والصغرى في قنا والأقصر وأسوان

قنا 29 17

الأقصر 30 18

أسوان 30 19

الوايى الجديد 29 15

أبوسمبل 30 19

درجات الحرارة اتفاع درجات الحرارة اخبار درجات الحرارة المتوقعة اعرف درجات الحرارة
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

ظهرت: خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الحج المصرية.. رابط الاستعلام

بث مباشر ليفربول.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر الشوط الثاني الآن يوتيوب.. كورة لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لايف | يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام لايف يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء لايف يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

كورة اون لاين رابط بث مباشر الأهلي.. يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء المغربي بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot

كورة اون لاين بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا شوت