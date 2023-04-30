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جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة،  ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالمدينة والتصدي لأية محاولات للخروج عن القانون، مضيفًا أنه تم تنفيذ حملة مسائية لإزالة الإشغالات والقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، تحت إشراف عبد الحميد السنباطي، نائب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة للتنمية، وبمشاركة إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز، وبحضور قسم شرطة التعمير بالمدينة. 


وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والتحفظ على عددٍ من الأدوات، وإيداعها بمخازن المضبوطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.


وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه في وقت سابق قامت لجنة الغلق الإداري بتنفيذ قرارات الغلق للمنشآت الطبية غير المرخصة من مديرية الصحة وفصل المرفق عنها مع أخذ الإقرارات اللازمة من قبل اللجنة بعدم العودة لمزاولة النشاط دون ترخيص، وذلك بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية بالجهاز، وفي إطار التعاون والتنسيق بين جهاز مدينة دمياط الجديدة ومديرية الصحة بدمياط، لافتًا إلى أن جهاز المدينة لن يسمح بتلك المخالفات وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

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