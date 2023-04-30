استبدال 35 ألف كشاف إنارة بـ "القاهرة الجديدة" من صوديوم إلى ليد لترشيد الكهرباء

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إدارات الكهرباء بالمدن الجديدة المختلفة تواصل تنفيذ خُطة لترشيد الإنارة العامة باستبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات ليد تسهم في خفض الاستهلاك، لافتاَ إلى أنه تم حتى الآن استبدال أكثر من 35 ألف كشاف من صوديوم إلى لمبات ليد من إجمالي 80 ألف كشاف بمدينة القاهرة الجديدة، من المستهدف استبدالها بجميع المحاور والطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة.



ونوه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم تخفيض الإنارة تنفيذًا للتعليمات الواردة في هذا الشأن والتي تهدف إلى توفير الإنفاق، بما لا يتعارض مع مستوى الرؤية، بالإضافة إلى أنه تم تدشين حملة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمقار الخدمية بالمدينة التى يتردد عليها المواطنون، وذلك فى إطار خطة جهاز المدينة باستبدال كشافات الإنارة من صوديوم إلى لمبات ليد بهدف المساهمة فى توفير الطاقة وتوفير إضاءة عالية الجودة.



وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، الأعمال الجارية برافعي مياه الشرب 4 و5، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة أعمال التأهيل والإحلال والتجديد الجارية بالمحطات، وسرعة إدخال المهمات الكهروميكانيكية الخدمة، ومتابعة تجميع الطلمبات والمحركات والمحابس وخطوط السحب والطرد والمشغلات الكهربائية، لسرعة إدخال طلمبات جديدة للخدمة لإضافة تصرفات مياه شرب إضافية للتجمع الأول والرحاب والتجمع الخامس والمناطق المحيطة، والتأكيد على جاهزية مولدات الطوارئ والخلايا الكهربائية بموزعات الكهرباء والاطمئنان على جاهزية مصادر الكهرباء بالمحطات، وكذلك التجهيز للأعمال الكهروميكانيكية المستقبلية والعاجلة اللازمة للمحطات المختلفة بروافع 2،3،4،5 مياه شرب.

