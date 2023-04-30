مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي الشوط الثاني .. كورة لايف

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

شارك محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، في حفل أهداف فريقه على ضيفه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب أرضية ملعب آنفيلد لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام، مساء اليوم الأحد 30 أبريل، وذلك لحساب فعاليات الأسبوع الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي .. كورة لايف ، مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 30 إبريل 2023 في الدوري الإنجليزي يترقبها الملايين من عشاق فريق ليفربول وعشاق محمد صلاح الذى يلعب في صفوف فريق ليفربول.

ويلتقي فريقا ليفربول وتوتنهام اليوم في الجولة الرايعة والثلاثين ببطولة الدوري الإنجليزي في مباراة مهمة للفريقين بسبب الطموح في دخول المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، وموعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، وتشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام، بالإضافة إلى متابعة لأهم تفاصيل مباراة ليفربول ضد توتنهام

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويلتقي فريقا ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 30 إبريل في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي عند الساعة السادسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول بقياده نجمه محمد صلاح المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، جمعهم من اللعب في 32 مباراة، في حين يحتل فريق توتنهام المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، جمعهم من اللعب في 33 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر، وكما هو معتاد أن تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الجولة الربعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي والمقرر لها عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

معلق مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعنلت إدارة قناة بي إن سيورتس أن رؤوف خليف سيقوم بالتعليق اليوم على أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي والمقرر لها عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا



هداف فريقا ليفربول وتوتنهام

يتربع محمد صلاح نجم فريق ليفربول على عرش هدافي فريق ليفربول هذا الموسم بعدما أحرز محمد صلاح 16 هدفًا، في المقابل، يتربع هاري كين على عرش هدافي فريق توتنهام هذا الموسم برصيد 24 هدفًا

تشكيل فريق ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بقوته الضاربة ضد توتنهام اليوم من أجل الزحف نجو المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يقوم محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام، وسيكون تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام اليوم هو:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، بايتيتش، هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز