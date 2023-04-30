وزير الزراعة يشارك في اجتماع مجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في مدينة الرباط



شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الاجتماع السابع والأربعين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية الذي انعقد في مدينة الرباط تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب.



كما شارك القصير في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الصناديق والمؤسسات المالية العربية

حيث ناقش الاجتماع التقرير السنوي للهيئة للعام ٢٠٢٢ والحسابات الختامية والخطط المستقبلية للمشروعات الزراعية والتي سيتم إنشائها في الدول الاعضاء خلال الفترة المقبلة كما تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد للهيئة.



والجدير بالذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي هي مؤسسة مالية عربية مستقلة

تاسست في نوفمبر عام ١٩٧٦ ويساهم في راس مال الهيئة ٢١ بلدٍ عربي وتهدف الهيئة إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستثمار الزراعي وتعزيز مفاهيم الابتكار الزراعي وحوكمة بيئة العمل.

ويبلغ اجمالي عدد المشروعات التي تساهم فيها الهيئة إلى ٥٦ شركة ومشروع بنهاية ٢٠٢٢ وهناك نحو ٢٠ مشروع قيد التاسيس والتنفيذ.



وتتركز انشطة الهيئة في دعم وتمويل مشروعات الاستثمار الزراعي والبرامج الانمائية والتطبيقية والاقراض الزراعي الصغير والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي والعلاقات الدولية وكذا الانشطة الادارية وغيرها من الانشطة التي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية الزراعية في المنطقة العربية خاصة الدول الأعضاء كما يذكر أن مصر من بين الدول الكبري المساهمة في الهيئه العربية للاستثمار والانماء الزراعي.



وتم انتخاب مرشح مصر د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية لعضوية مجلس الإدارة الجديد حيث حصل على أعلى نسبة أصوات.



هذا وقد وجه القصير الشكر إلى وزير الخارجية والسادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالدول العربية أعضاء الهيئة لحشد الدعم لمرشح مصر.

