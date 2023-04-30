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حظك اليوم| توقعات برج السرطان 30 إبريل 2023: «وسع دائرة أصدقائك»

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السرطان
السرطان

حظك اليوم.. حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، ننشر لكم في السطور التالية حظك اليوم وتوقعات خبراء الأبراج حول برج السرطان اليوم الاحد الموافق 30  إبريل 2023، حيث يبحث مواليد برج السرطان عن تفاصيل حول حياتهم من حيث الصعيد المهني والعاطفي والصحي، لمعرفة التوقعات.

توقعات برج السرطان 30 إبريل 2023

ويعتبر مواليد برج السرطان من الأبراج التي تتميز بالرومانسية والتي تحرص على الاعتماد على الجانب العاطفي وتتأثر بأقل الأشياء ولديهم روح مرحة وحساسة، ولمزيد من التفاصيل حول توقعات برج السرطان اليوم اتبعوا التالي:

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان على الصعيد المهني

إذا وجدت نفسك لا تحب العمل الذي تعمله بادر بالبحث عن عمل آخر، لكي تشعر بالاستقرار المادي وتحاول الاجتهاد بحثا على وظيفة مناسبة لك.

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان على الصعيد العاطفي

اعرف أصدقاء جدد لكي تكون حياتك سعيدة في سلام وهدوء نفسي، حاول أن تجد من يقدرك ويفهمك.

حظك اليوم.. توقعات برج السرطان على الصعيد الصحي

ممارسة التمارين الرياضية المفضلة كالجرى والسباحة، وتناول طعام صحى يحتوى على الطعام الطازج.

مواصفات برج السرطان

1- مولود السرطان خجول ويشعر بالخجل والكسوف.

2- يتعصب ولكنه سرعان ما يعود للهدوء

3- متقلب المزاج ولديه شخية قوية تشد انتبه الجميع

4- خياله واسع وطموحاته عالية ويحب عائلته كثيرا

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