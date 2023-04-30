يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نظيره توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 30-4-2023، على أرض ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بريميرليج.

يدخل ليفربول المباراة بهدف حسم نقاطها في مشواره نحو التواجد في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما فقد الأمل تماما في المنافسة على لقب البريميرليج.

يحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، فيما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 54 نقطة ولكن من 33 مباراة.

وتتصارع 6 أندية على التواجد في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بدعما تم حسم الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال.

ويتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 62 نقطة بعدما خاض 32 مباراة، ومانشستر يونايتد السادس برصيد 60 نقطة من 31 مباراة. وتوتنهام الخامس (54 نقطة من 33 مباراة)، وأستون فيلا السادس بـ54 نقطة من 33 مباراة، ليفربول السابع (53 نقطة من 32 مباراة)، فيما يأتي برايتون ثامنا برصيد 52 نقطة من 32 مباراة فقط.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 30 أبريل 2023

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة - مصر - مكة - السعودية، 7.30 مساء بتوقيت دبي - أبو ظبي - الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم

مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وتخصص قناة بي ان سبورت بريميم 1 لنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام على الهواء مباشرة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد توتنهام اليو

المركز اسم اللاعب حراسة المرمى أليسون بيكر الدفاع الكسند أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - اندرو روبرتسون الوسط فابينيو - هندرسون - كورتيس جونز الهجوم محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

بطاقة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم



المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

ليفربول - توتنهام

الأحد 30 أبريل 2023،

6.30 مصر، 7.30 الإمارات

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