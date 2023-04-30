بث مباشر ليفربول يلا شوت: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت

ليفربول يلا شوت بث مباشر : مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت

ليفربول يلا شوت بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت، يتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية بين فريقي ليفربول وتوتنهام، وذلك ضمن فعاليات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تعد هذه المباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث للدخول في المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز آماله في التأهل للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي. وبعد الخسارة المفاجئة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، يسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعويض جماهيره عن هذه الخسارة.

ومن جانبه، يحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتحسين موقعه في جدول الترتيب والوصول إلى المربع الذهبي. كما أن الفريق يسعى لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم لتعزيز آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يمتلك كل فريق لاعبين مميزين وقويين في كافة المراكز، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة.

بعد أن أنفقوا طاقتهم في العودة من تأخرهم بهدفين لكسب نقطة ضد مانشستر يونايتد، من المرجح أن يقوم المدرب ماسون بإجراء تغييرات على التشكيلة للتعامل مع الإرهاق.

أحد الأشخاص الذين ضمنوا بدء المباراة مرة أخرى هو هاري كين الذي يأتي خلف إيرلينج هالاند في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. سجل الدولي الإنجليزي 24 هدفا في البطولة وسيتطلع إلى تقليص الفجوة مع هالاند قبل نهاية الموسم.

توتنهام توقع الحادي عشر: فورستر. روميرو، داير، لينجليت ؛ بورو، هوجبيرج، سكيب، بيريسيك ؛ كولوسيفسكي، كين، الابن

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

يستضيف ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز للحفاظ على آمالهما الأربعة الأولى.

تنطلق المباراة في الساعة 4.30 مساء بتوقيت جرينتش، 11.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 8.30 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ. يمكنك مشاهدة المباراة مباشرة على Sky Sports في المملكة المتحدة وشبكة الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة. اتبع التحديثات أدناه.

مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

يستضيف ليفربول توتنهام هوتسبير بعد ظهر يوم الأحد، حيث من المرجح أن يتنافس الفريقان على المركز الخامس ومكان في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

يونايتد لديه مباراة في متناول اليد ضد توتنهام لكنه حاليا متأخر بمركزين ونقطة واحدة – أستون فيلا هو الفريق الذي يفصل بين هذين الفريقين. ومع ذلك، فإن فريق يورجن كلوب في سلسلة انتصارات من ثلاث مباريات ويبدو أكثر استقرارا في الاستحواذ مما كان عليه في وقت سابق من الموسم.

مع استمرار قوة مستواهم على أرضهم، سيكونون المرشحين لخوض هذه المواجهة، خاصة بعد فوز توتنهام على نيوكاسل في المباراة الأخيرة خارج ملعبه.