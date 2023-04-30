جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بذكري ميلاد الفنان ألان ريكمان

غير محرك البحث الشهير جوجل واجهته الرئيسية احتفالا بذكرى ميلاد، الفنان المميز ألان ريكمان الممثل والمخرج البريطاني، الذي ولد في الحادي عشر من فبراير عام 1946 في لندن، وتوفي في الرابع عشر من يناير عام 2016.

وقام جوجل بوضع صورة كارتونية احتفالا بذكرى ميلاد الفنان ألان ريكمان الـ76، الذي شارك في العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية التلفزيونية والسينمائية، قبل أن يحصل على دوره الأشهر في فيلم "Die Hard" عام 1988، حيث قام بتجسيد دور الشرير هانز غروبر، وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل هذا الدور.

تفاصيل ومعلومات حول ألان ريكمان

أشهر أعمال ريكمان السينمائية، فيلم Robin Hood: Prince of Thieves عام 1991، حيث قام بتجسيد دور الشرير "شيريف نوتنجهام"، وحقق نجاحًا كبيرًا في هذا الفيلم أيضًا.

حقق ريكمان نجاحًا كبيرًا في فيلم "Sense and Sensibility"، وتم ترشيح ريكمان لجائزة الأوسكار عن دوره في هذا الفيلم.

وجسد ريكمان عام 1996 شخصية "سيفروس سنيب" في فيلم "Harry Potter and the Philosopher's Stone".

كما ظهر ريكمان في سلسلة أفلام هاري بوتر حتى عام 2011، حيث قام بتجسيد دور الشخصية الشريرة "سيفروس سنيب"، وحظيت هذه السلسلة بشعبية واسعة حول العالم.

وقام ريكمان أيضًا بتجسيد دورات مسرحية مهمة، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته الفنية، حيث ترك بصمة لا تنسى من اعماله الفنية في قلوب محبيه