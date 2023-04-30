يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام Yalla Shoot New مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Yalla Shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Yalla Shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أهم مباريات اليوم ، تتجه الأنظار الليلة نحو ملعب أنفيلد بالعاصمة البريطانية لندن لـ مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في بث مباشر للقاء الذي يقام ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرلييج.

وحقق ليفربول 3 انتصارات متتالية في الدوري، لكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة في أي منها، واستقبلت شباكه 4 أهداف في آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلها في المباريات التسع التي سبقتها على ملعب أنفيلد.

ويخشى ليفربول أن تستقبل شباكه هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2012.

وسجل محمد صلاح 7 أهداف في البريميرليج أمام توتنهام منذ الانضمام لليفربول في 2017، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في تلك الفترة، وسجل هدفي الريدز في لقاء الدور الأول الذي حسمه ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وساهم كودي جاكبو في تسجيل 28 هدفًا في 29 مباراة خاضها بالدوري رفقة أيندهوفين وليفربول هذا الموسم، بتسجيل 15 هدفًا، وصناعة 13 آخرين.

وصنع ترينت ألكسندر أرنولد 5 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري، أكثر من عدد الأهداف التي صنعها في المباريات الـ40 السابقة في الدوري، وأتت جميع الأهداف التي صنعها في أبريل/نيسان، وهو الرقم الأكبر لأي لاعب من ليفربول في شهر محدد في البريميرليج.

توتنهام

لم يحقق توتنهام أي انتصار في آخر 5 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري، وخسر 3 لقاءات منها، وهو نفس عدد الهزائم التي تكبدها خارج ميدانه في المباريات الـ16 التي سبقتها.

واستقبلت شباك توتنهام 31 هدفًا خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، وهو الرقم الأكبر للفريق في موسم واحد، منذ أن استقبل 35 هدفًا في موسم (2008- 2009)، وحافظ السبيرز على نظافة شباكه مرتين فقط في الدوري خارج لندن هذا الموسم، وكان ذلك أمام نوتنجهام فورست وبرايتون.

وبالنظر لآخر 7 أهداف سجلها توتنهام في الدوري أمام ليفربول، فهناك 6 أهداف سجلت من قبل هاري كين وسون هيونج مين بواقع 3 أهداف لكل منهما، وبشكل عام سجل كين 8 أهداف أمام ليفربول في الدوري، وهو الرقم الذي لا يتفوق عليه سوى أندي كول برصيد 11 هدفًا.

كما سجل كين في آخر 3 مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري، وفشل توتنهام في الفوز بأي مباراة منها، وآخر لاعب سجل في 4 مباريات متتالية خارج ملعبه دون انتصار، كان ستيفين فليتشر بين شهري أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول من عام 2012.

المواجهات المباشرة

خسر ليفربول مرة واحدة في آخر 20 مباراة خاضها في البريميرليج أمام توتنهام، ولم يخسر في آخر 10 مباريات منذ الهزيمة (4-1) على ملعب ويمبلي في أكتوبر 2017، حسب أرقام “بي بي سي”.

وحقق توتنهام انتصارين فقط في آخر 35 زيارة لملعب أنفيلد في الدوري، آخرها في مايو من عام 2011.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وقطر، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون – فابينيو – كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – داروين نونيز.

تشكيلة توتنهام المتوقعة ضد ليفربول

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – كليمونت لينجليه – بيدرو بورو.

خط الوسط: إيميل هويبيرج – أوليفير سكايب – إيفان بيريسيتش.

الهجوم: كولوسيفسكي – هاري كين – سون هيونج مين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يستطيع متابعوا البريميرليج مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.