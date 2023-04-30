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حظك اليوم| توقعات برج الحمل 30 إبريل 2023

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حظك اليوم.. حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، ننشر لكم في السطور التالية حظك اليوم وتوقعات خبراء الأبراج حول برج الحمل اليوم الأحد الموافق 30 إبريل 2023، حيث يبحث مواليد برج الحمل عن تفاصيل حول حياتهم من حيث الصعيد المهني والعاطفي والصحي، لمعرفة التوقعات.

توقعات برج الحمل 30 إبريل 2023

يتميزمولود برج الحمل بعدة صفات، فهو سريع البديهة والذكاء ويتقبل آراء الاخرين ويعيش في أجواء خالية بعيد عن الواقع.

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل  على الصعيد المهني

قادر على مواجهة التحدياث بذكاء، وقادر على عمل مشاريع جديدة، العمل مع زملائك على إنجاح المشروع.

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل  على الصعيد العاطفي

احتوي شريك حياتك واسمع له كثيرا واخبره بما يدور في ذهنك كما حاول اخباره بما تشعر به.

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل  على الصعيد الصحي

حاول التقليل من السعرات الحرارية وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن عن طريق النظام الصحي.

مواصفات مواليد برج الحمل 

1- مولود برج الحمل يتميز بأنه طموح جدا وذكي

2- لديهم درجة من المصداقية عالية وأشخاص حازمة في التعامل مع الأخرين

3- لديهم جرائة ولا يخافون من أي شيء

4- لديهم مهارات إبداعية ومنفائلون للغاية 

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