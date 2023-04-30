انطلاق نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأسوان الأربعاء المقبل

ينطلق صباح الأربعاء المقبل، نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمحافظة أسوان بتنظيم هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان، وذلك تحت رعاية محافظة أسوان. ولقد تقدم للمشاركة في أعمال النموذج نحو 255 طالب وطالبة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان.



وكانت فعاليات النموذج قد بدأت في شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030ـ، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على قضايا مكافحة الفساد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على مصر والعالم، وتحليل أهم الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا الشأن من خلال العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية المكثفة.

وسيقوم الطلاب بتنفيذ محاكاة فعلية للجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تمثيل المجموعات الإقليمية المختلفة، ومجموعة من الدول. وسيشهد فعاليات نموذج المحاكاة في 3 مايو 2023، ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، والسيدة ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذ الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان.

ويعتبر النموذج هذا العام امتدادًا للتعاون الوثيق بين مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تم تنفيذ النسخة الأولى من نموذج محاكاة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2021، وفي عام 2022 تم تنفيذ نموذج محاكاة مؤتمر المناخ. ومن الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية – ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية – ترأس حاليًا مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك منذ ديسمبر 2021، وسوف تقوم بتسليم رئاسة المؤتمر للولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.