مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي.. كورة لايف، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، التي ستقام مساء اليوم الأحد 30 أبريل 2023، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من موسم 2022 - 2023.

تقديم مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا في ملعبه ووسط جماهيره، توتنهام، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ 34، من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022 - 2023.

يدخل ليفربول المباراة محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 53 نقطة، بعد أن حقق 15 فوزا و8 تعادلات و9 هزائم، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة، من الانتصار في 16 لقاء والتعادل في 6 والخسارة في 11 آخرين.

ويحاول ليفربول أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والمضي قدمًا نحو المربع الذهبي، من أجل ضمان مركزًا مؤهلًا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم المقبل.

وسحاول توتنهام بكل تأكيد مفاجأة ليفربول وتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على مركزه القريب من المربع الذهبي وتهديد مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع وأيضًا نيوكاسل صاحب المركز الثالث.

ومن المؤكد أن يتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول التي ستخوض المواجهة اليوم، من أجل قيادة كتيبة الريدز في المباراة التي يسعى خلالها يورجن كلوب المدير الفني الألماني للفريق الإنجليزي، تحقيق الانتصار.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 30 ابريل 2023.

توقيت مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 1 English

Arena Sport 3 HD Croatia

Sky Sports Premier League UK

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

معلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، المعلق رؤوف خليف.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام.. محمد صلاح يقود الهجوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، كودي جاكبو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: براندون أوستن.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمو لونجليه.

خط الوسط: إيفان بريزيتش، بيدرو بورو، سكيب، ايميل هويبيرج.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هاري كين، هيونج سون.

نتائج مواجهات ليفربول ضد توتنهام

تشير الأرقام إلى أن ليفربول خاض 146 مواجهة ضد توتنهام قبل مباراة اليوم في الدوري الإنجليزي وبشكل واضح ينحاز التاريخ إلى الريدز في تاريخ مواجهات الفريقين حيث تمكن من تحقيق الفوز في 72 مباراة بينما لم يفز توتنهام سوى 38 مباراة فقط بينما انتهت 36 مواجهة جمعت بين الفريقين بالتعادل.

وتشير حصيلة الأهداف إلى تفوق واضح لصالح ليفربول الذي تمكن لاعبوه من تسجيل 238 هدفًا في مقابل 170 هدفًا أحرزها لاعبو توتنهام