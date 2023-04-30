يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT مباراة ليفربول دون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT مباراة ليفربول دون تقطيع

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT مباراة ليفربول دون تقطيع، مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمحبين كرة القدم، خلال مباريات اليوم الأحد، باعتبارها تأتي على قمة المواجهات المقررة في مختلف الدوريات الكبرى، هذا بالإضافة إلى انتظار الملايين لمشاهدة النجم المصري محمد صلاح، والأداء الذي يقدمه مع الريدز سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعتها.

كما أنه بمثابة بصيص الأمل لكافة جماهير ليفربول، من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يواجهه خلال الموسم الحالي، والذي تمثل في مغادرة كافة المسابقات التي خاضها الريدز سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ويحرص موقع الفجر الرياضي، على تقديم كافة الأخبار والمعلومات التي يطلبها المتابعين، لذلك سوف نعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام ضمن منافسات البريميرليج، والقنوات المفتوحة الناقلة لهذا اللقاء المنتظر، وكذلك التشكيل المتوقع أن يبدأ به مدربي الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، ضيفا ثقيلا على نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد الموافق 30 إبريل الجاري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الـ 34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، ويستضيف استاد الأنفليد هذه المباراة المنتظرة.

ويأتي موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم، في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وكذلك توقيت الأردن ولبنان والكويت وسوريا، وفي تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ويأمل فريق ليفربول في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وذلك بعد الفوز على فريق وست هام بنتيجة 2-1، فيما تعادل فريق توتنهام مع نظيره مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، مما يضيف إلى مباراة اليوم بين ليفربول وتوتنهام متعة إضافية، لرغبة كل فريق في حصد الثلاث نقاط، من أجل التقدم مركز أو أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع برصيد 53 نقطة، ضمن ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023، بينما يأتي فريق توتنهام في المركز الخامس بواقع 54 نقطة في ترتيب البريميرليج.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في البريميرليج

تعد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023، هي مجموعة قنوات تبث عدد كبير من المباريات داخل حدود القارة الأوروبية، وذلك بشكل مفتوح لكافة الجماهير والمشجعين لكرة القدم، تسهيلا منها على المحبين في ظل تشفير عدد من القنوات الناقلة الأخرى، ويستطيع المشاهدين تنزيل تردد هاتين القناتين التي نعرضها فيما يلي، لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، بشكل مباشر ومجاني.

قناة Idmen TV قناة SPORT 3 القمر الصناعي: AzerSpace 46°E التردد: 11175 معدل الترميز: 27500 معامل الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/2 القمر الصناعي: Afghan sat 1 التردد: 11293 معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

هذا بالإضافة إلى أن قناة Bein sports premuim 1، هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم، بشكل حصري للجماهير داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن لا بد على الراغبين في متابعة جميع الأحداث ومنها المباريات التي تقدمها في مختلف البطولات، الاشتراك في أحد الباقات التي تقدمها، وبعد ذلك يتم تسجيل هذا التردد، لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام عبر بين سبورت.

تردد Bein sports premuim 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تشكيل ليفربول ضد توتنهام

إليك تشكيل ليفربول، الذي قد يختاره يورجن كلوب لمباراة توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، كودي جاكبو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

تشكيل توتنهام ضد ليفربول

إليك تشكيل توتنهام، الذي ينتظر أن يختاره كريستيان ستيليني لمباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي: