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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يستضيف فريق ليفربول، بقيادة الدولى المصرى محمد صلاح، نظيره توتنهام، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي 2022 /2023.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام فى الدورى الإنجليزي

ويحتضن ملعب آنفيلد لقاء ليفربول وتوتنهام في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

وتنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام على الهواء مباشرة، عبر شبكة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتنقلها قناة بي إن سبورت بريميوم 1، قناة Polsat Sport Premium 1 HD، عبر تردد Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500.

مباراة ليفربول ضد توتنهام

ويحتل الليفر المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة بعد تحقيق 15 فوزا و8 تعادلات و9 هزائم بينما يأتي توتنهام في المركز الخامس برصيد 54 نقطة، فاز خلال 16 مباراة وتعادل فى 6، وخسر 11.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام

ويتسلح ليفربول بعاملى الأرض والجمهور لخطف الفوز والنقاط الثلاثة للقفز إلى المركز الخامس والاقتراب من المربع الذهبي أملا في الدخول مع الأربعة الكبار لضمان مقعد أوروبي في دورى الأبطال الموسم المقبل.

بينما سيحاول توتنهام الفوز للاحتفاظ بالمركز الخامس وتهديد مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع أملا في دخول المربع الذهبي ومطاردة الكبار نيوكاسل صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام
ورد يورجن كلوب على إمكانية مشاركة فريقه في الدوري الأوروبي الموسم المقبل وفشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا قائلا: "سنأخذ ما نحصل عليه، لم نبدأ الموسم بالقول إنه سيكون رائعا لكننا تعلمنا بعض الأشياء خلاله، نريد إنشاء أساس للوصول لأفضل شيء ممكن، سنقدم كل ما لدينا".

ويتوقع أن يكون تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام في البريميرليج كالتالي:
تشكيل ليفربول المتوقع
 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا
حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، كودي جاكبو.

​تشكيل توتنهام المتوقع

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل توتنهام، لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: براندون أوستن.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمو لونجليه.

خط الوسط: إيفان بريزيتش، بيدرو بورو، سكيب، ايميل هويبيرج.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هاري كين، هيونج سون.

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