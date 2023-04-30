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بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز  ، بث مباشر الآن لمبارة ليفربول ضد توتنهام هوتسبيرز في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة المقررة بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام من هنا:

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تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام الويم الأحد 30 أبريل 2023 في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «الأنفيلد» في مدينة ليفربول.

تأتي المباراة بين ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 30 أبريل 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 34من عمر البريميرليج، وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

ويبحث عشاق النجم محمد صلاح وجماهير نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد عن موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام وكذلك القنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول المباراة بحثا عن تحقيق الفوز من أجل رفع رصيده للنقطة 56 والاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ليفربول ضد توتنهام من حيث الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل وكافة التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الصعبة والقوية:

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، أما فريق توتنهام فيحتل المركز الخامس وله 54 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium
قنوات آخرى تنقل مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 2 English

BT Sport 2 HD

beIN Sports Connect

معلق مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام توتنهام

ينتظر أن يخوض ليفربول مباراة توتنهام بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وإبراهيما كانوتيه وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون.

في خط الوسط: هندرسون وجونز وفابينيو.

في خط الهجوم: محمد صلاح وديوجو جوتا وكودي جاكبو.

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