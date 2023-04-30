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بث مباشر ليفربول.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر الآن يوتيوب.. كورة لايف

بث مباشر ليفربول.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر الشوط الثاني الآن يوتيوب.. كورة لايف

بث مباشر
بوابة الفجر

انطلقت منذ قليل صافرة أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر ليفربول.. يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر الآن يوتيوب.. كورة لايف، يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات:

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ليفربول ضد توتنهام

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، مواصلة انتفاضته الأخيرة بتخطي توتنهام في مباراة اليوم ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

وحقق فريق ليفربول الفوز في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد ونوتينجهام ووست هام.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" لا يمكنني التفكير في توتنهام بأي طريقة أخرى سوى أنها ستكون مواجهة قوية، إذا منحتهم كرة واحدة خاطئة، يمكن أن يسجل هاري كين من أي مكان".

أضاف:" لديهم جودة حقيقية وعلينا أن نتأكد من أنهم لن يتمكنوا من إظهارها، الأمر دائمًا نفس الشيء، في أفضل لحظات توتنهام أو اللحظات الأقل جودة، أحترم كثيرا جودة فريقهم".

على الجانب الآخر، يطمح فريق توتنهام في مداواة جراحه بتحقيق الفوز على ليفربول، بعد التعثر في آخر 3 مباريات بالهزيمة في مباراتين والتعادل في لقاء.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز السابع برصيد 53 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

تشكيل ليفربول المتوقع توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر آرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: جونز - فابينهو - هيندرسون.

خط الهجوم: دييجو جوتا - محمد صلاح - جاكبو.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - كليمون لونجليه.

خط الوسط: بيدرو بورو - بيير إيميل هويبير - أوليفر سكيب - إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ريتشارليسون - هاري كين - هيونج مين سون.

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