كورة لايف بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT

كورة لايف الآن بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره نادي توتنهام ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها أن تقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب، ويسعى نادي ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره توتنهام مساء اليوم من أجل تحسين وضعه في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعد أن أحتل المركز السابع برصيد 53 نقطة أملًا في حصد الثلاث نقاط من أجل القفز للمركز الخامس، والذي يحتله نادي توتنهام برصيد 54.

فيما يأمل نادي توتنهام في الحفاظ على مركزه الخامس في ترتيب جدول الدوري خصوصًا وأن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، بالجدول يبتعد عنه بـ6 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر آرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: جونز - فابينهو - هيندرسون.

خط الهجوم: دييجو جوتا - محمد صلاح - جاكبو.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - كليمون لونجليه.

خط الوسط: بيدرو بورو - بيير إيميل هويبير - أوليفر سكيب - إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ريتشارليسون - هاري كين - هيونج مين سون.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وتوتنهام ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 30-4-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة ليفربول وتوتنهام في الجولة الرابعة والثلاثين في بطولة الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت القطرية والمالك لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

وتذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium" بتعليق التونسي رؤوف خليف.