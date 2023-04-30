مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول بث مباشر اليوم يلا شوت Liverpool

ليفربول وتوتنهام اليوم.. مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول بث مباشر اليوم يلا شوت Liverpool، سيكون عشاق كرة القدم حول العالم، على موعد مع قمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف نادي ليفربول نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 53 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

وسيكون المحترف المصري محمد صلاح على موعد لكتابة أرقام قياسية جديدة في مباراة توتنهام في حالة مشاركته أو تسجيله لهدف على الأقل.

وقد يخوض محمد صلاح مباراته رقم 300 مع ليفربول إذا شارك أمام توتنهام، وحتى الآن، سجل المصري 183 هدفًا في 299 مباراة مع الريدز في جميع المسابقات منذ وصوله من روما في صيف 2017.

وإذا سجل هدفًا في مباراة توتنهام، سينتقل صلاح إلى المركز الخامس في قائمة هدافي النادي بالتساوي مع هاري تشامبرز برصيد 135 هدفًا.

واستطاع صلاح التسجيل في كل مباراة من مبارياته الست الأخيرة في ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، مسجلًا 7 أهداف.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام، فإن الريدز خسر مرة واحدة فقط من آخر 28 مباراة في أنفيلد في الدوري مع توتنهام ولم يُهزم في آخر 11 مباراة (فاز في 7 مواجهات وتعادل في 4 مواجهات).

وفي الدوري الإنجليزي، لم يخسر الريدز في 10 لقاءات أمام توتنهام (7 انتصارات و3 تعادلات) وإذا تجنبوا الهزيمة مساء اليوم الأحد، فسيحققون رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي وهو 11 مباراة على التوالي دون خسارة.

وحسم ليفربول 7 مباريات من الـ9 الأخيرة في الدوري ضد توتنهام بفارق هدف واحد.

ومنذ التعادل 0-0 مع توتنهام في أكتوبر 2015، سجل ليفربول في 14 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام.

وتم تسجيل إجمالي 175 هدفًا في مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام، بينما شهدت مباريات الريدز مع أرسنال أهدافًا أكثر (184 هدفًا).

وأصبح رجال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على بعد هدف واحد فقط من تسجيل 50 هدفًا في ملعب آنفيلد هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا المصري محمد صلاح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

ويحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفًا على نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والسعودية.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: جوردان هندرسون – فابينيو - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - داروين نونيز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، كالآتي:

في حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو - إريك داير - كليمونت لينجليه – بيدرو بورو.

خط وسط الملعب: إيميل هويبيرج – أوليفير سكايب – إيفان بيريسيتش.

في خط الهجوم: كولوسيفسكي - هاري كين - سون هيونج مين.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق توتنهام هوتسبير، تحت قيادة المدرب المؤقت ريان ماسون، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز السادس بفارق الأهداف فقط.

- بينما يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "توتنهام"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1، حيث سجل محمد صلاح الهدفين، بينما أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد.