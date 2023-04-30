مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت اليوم ، مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الجولة ال34 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب انفليد مباراة قوية تجمع بين فريقي ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر

بينما يواجه فريق ليفربول نظيره فريق توتنهام بث مباشر اليوم في الجولة ال34 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، اليوم الاحد الموافق 30 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الجولة 34 من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، 4:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 5:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام

بينما تذاع مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الجولة ال34 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة beIN Sports premium 1، وعلي قناة beIN 4 K.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي رؤوف خليف.

يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، كوناتي، أرنولد.

خط الوسط: إيليوت، فابينيو، جونز.

خط الهجوم: صلاح، جاكبو، لويس دياز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

وفي المقابل، يخوض توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: روميرو، داير، بن ديفيز.

خط الوسط: بيدرو، سكيب، هويبرج، بريسيتش.

خط الهجوم: كين، سون، كولوسوفيسكي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وتوتنهام: