كورة اون لاين بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا شوت

انطلقت منذ قليل صافرة أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يلا شوت، انطلقت منذ قليل صافرة أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات في طريقه للاقتراب من المربع الذهبي أو احتلال مركز مؤهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.

في المقابل، يرغب توتنهام هوتسبير في الفوز والعودة إلى الانتصارات بعد التعثر في اخر 3 جولات بخسارتين وتعادل.

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين ليفربول وتوتنهام انتهت بفوز الريدز 2-1، والتي أقيمت على ملعب "توتنهام".

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تشكيلة فريقة أمام توتنهام التي تقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة 34من بطولة الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

الحارس: أليسون بيكير.

الدفاع: أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - روبيرتسون.

الوسط: فابينيو - هارفي إيليوت - كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز

فيما جاء تشكيل توتنهام كالآتي:

الحارس: فريزر فورستر.

الدفاع: إريك داير - كريستيان روميرو - بن دافيز.

الوسط: يدرو بورو - إميل هويبرج - أوليفير سكيب - إيفان بيريسيتش.

الهجوم: ديان كولوسفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

ويواجه مساء اليوم فريق لفيربول نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/23، وذلك على أرضية ملعب "آنفيلد رود".

يدخل قريق ليفربول تلك المباراة محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستكمال النتائج الإيجابية بعد الانتصار على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر البريميرليج.

فيما يطمح توتنهام إلى مصالحة جماهيره بعد خسارة بسداسية أمام نيوكاسل وتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما أمام مانشستر يونايتد في الجولتين الماضيين.

ومن الجدير بالذكر أن فريق ليفربول الذي يلعب له النجم النجم الدولي المصري محمد صلاح يتواجد في المركز السابع برصيد 53 نقطة، فيما يأتي توتنهام هوتسبير للمباراة وهو في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد توتنهام

خسر ليفربول مرة واحدة في آخر 20 مباراة خاضها في البريميرليج أمام توتنهام، ولم يخسر في آخر 10 مباريات منذ الهزيمة (4-1) على ملعب ويمبلي في أكتوبر 2017، حسب أرقام "بي بي سي".

وحقق توتنهام انتصارين فقط في آخر 35 زيارة لملعب أنفيلد في الدوري، آخرها في مايو من عام 2011.

ليفربول، بينما حقق ليفربول 3 انتصارات متتالية في الدوري، لكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة في أي منها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام| اضغط هنـــا

واستقبلت شباك ليفربول 4 أهداف في آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلها في المباريات التسع التي سبقتها على ملعب أنفيلد.

ويخشى ليفربول أن تستقبل شباكه هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية على ملعب أنفيلد في الدوري، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2012.

سجل محمد صلاح 7 أهداف في البريميرليج أمام توتنهام منذ الانضمام لليفربول في 2017، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب في تلك الفترة، وسجل هدفي الريدز في لقاء الدور الأول الذي حسمه ليفربول (2-1).