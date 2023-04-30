بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت اليوم 30 أبريل 2023 بالدوري الإنجليزي بدون تقطيع

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت اليوم 30 أبريل 2023 بالدوري الإنجليزي دون تقطيع، سيقام اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023، مباراة كرة قدم بين نادي ليفربول وتوتنهام هوتسبير على ملعب آنفيلد ضمن الجولة – الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات. ستكون هذه المباراة قوية للغاية وغير متوقعة.

تغطية مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم – الدوري الإنجليزي

سيقام اليوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023، مباراة كرة قدم بين نادي ليفربول وتوتنهام هوتسبير على ملعب آنفيلد ضمن الجولة – الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية والساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات. ستكون هذه المباراة قوية للغاية وغير متوقعة.

ترتيب فريقي الريدز والسبيرز في الدوري الانجليزي

يحتل فريق ليفربول حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة من 15 فوزًا و8 تعادلات و9 هزائم في 32 مباراة. بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة من 16 انتصار و6 تعادلات و11 هزيمة في 33 مباراة. حيث يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز على فريق توتنهام لتحسين موقعه في الترتيب العام والأقتراب من مراكز التأهل للبطولات الأوروبية.

تقدم فريق ليفربول سريعًا بهدفين مبكرين في شباك توتنهام، في مباراتهما الجارية حاليًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

وتمكن كوريتس جونز من تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

جاء هدف كورتيس جونز بعد تمريرة رائعة من زميله ترينت ألكسندر أرنولد، حيث تمكن جونز من استغلالها وهز الشباك.

ولم يهدأ ليفربول حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط نفسه، بعد تسديدة رائعة من لويس دياز.

هدف لويس دياز جاء بعدما نجح كودي جاكبو في منع الكرة من الخروج من الملعب، ووصلت إلى لويس الذي سددها في الزاوية الضيقة للشباك.

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