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حظك اليوم | توقعات برج القوس 30 إبريل 2023: «لا تسمح لأحد يتحدث معك بطريقة غير لائقة»

منوعات
برج القوس
برج القوس

يتيمز مولود برج القوس بأنه صاحب ذكاء فطرى مميز، وله نظرة فلسفية حكيمة لبعض الأمور التي حوله، وهو متفائل لأقصى درجة قد تصل للأهمال.

 

حظك اليوم.. برج القوس على الصعيد المهني

حظك اليوم.. رشد من نفقاتك الفترة المقبلة واستثمر بقدر الإمكان فى المدخرات التى لديك لتجنى منها أرباح متوقعة فى المستقبل القريب، وقوم بالمشروع الخاص الذى تحلم به.

حظك اليوم | توقعات برج الحوت 30 إبريل 2023: «انجز المهام المطلوبة»

حظك اليوم| توقعات برج الحمل 30 إبريل 2023

حظك اليوم.. برج القوس على الصعيد العاطفي

لا تتجادل مع شريك الحياة، على أقل شيء،وكن صبور معه، حتى تحل أى مشكلة تحدث بينكما، دون تدخل أى شخص فى الخلافات البسيطة حتى يكبر الأمر من أجل الأطفال.

 

حظك اليوم.. برج القوس على الصعيد الصحي

مارس رياضة اليوجا لتستمد منها الهدوء والسلام النفسى، ولا توتر نفسك فى أشياء ليست بيديك وكن هادئ مع تناول الطعام الصحي المنزلى، وحاول أن تمتنع عن التدخين.

 

حظك اليوم.. برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لا تعطى فرصة لأى شخص يريد أن يتحدث عنك بطريقة غير لائقة، مع العمل بكل جهد حتى ترد على من يسئ لك بنجاحك وتفوقك، وكن حريص على المضي بنفس المنوال.

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